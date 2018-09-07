TransferGo запустил бесплатные денежные переводы в Россию

Финтех-сервис TransferGo сообщил о запуске услуги, в рамках которой денежный перевод в Россию можно отправить безвозмедно и без скрытых сборов.

На данном этапе бесплатные денежные переводы доступны в четыре страны мира: Индию, Россию, Украину и Турцию. Внутри стран Европейского Союза транзакции также осуществляются без комиссии.

«Наша компания стремится быть по-настоящему полезной обществу. Мы добавили эту опцию для того, чтобы наши клиенты, прежде всего, мигранты, для которых даже небольшие суммы весьма существенны, имели возможность отправить деньги за рубеж своим родным без финансовых потерь. Мы гордимся тем, что практически за 3 млн транзакций мы сэкономили своим клиентам более 20 млн евро – и эти деньги остались у людей», – отметили представители компании.

По данным компании, основная масса клиентов, выбирающих TransferGo в качестве платформы перевода средств из-за рубежа в Россию – высококвалифицированные российские мигранты – топ-менеджеры и владельцы бизнеса, работающие в Европе. Лидирующими странами по количеству переводов в РФ являются Германия и Польша (около 40% от общего оборота переводов), затем – Великобритания и Литва.

«Тенденции показывают, что совокупный объем денежных переводов в РФ продолжит расти и дальше. Продукты и услуги, которые мы запускаем – такие, как переводы без комиссий и торговля криптовалютой, – призваны удовлетворить самые насущные потребности современного рынка, а также серьезно упростить коммуникацию глобального бизнеса с российскими партнерами», – сказал Михаил Овсепян, отвечающий за развитие TransferGo в России.