Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве

Более 500 руководителей и владельцев международного и российского Fashion бизнеса соберутся на одной площадке. Только практические вопросы и реализованные проекты!

24 октября в Москве пройдет Fashion Tech Day – одно из наиболее интересных и нестандартных деловых событий осени 2018.

Fashion Tech Day – одно из наиболее интересных и нестандартных деловых событий осени 2018

Более 500 владельцев и руководителей международного и российского Fashion бизнеса соберутся в Цифровом деловом пространстве на Покровке не просто для того, чтобы услышать выступления самых авторитетных игроков рынка, но, и чтобы поделиться мнением относительно проблем, которые стоят перед всем сегментом в контексте технологических вызовов XXI века.

В числе ключевых тем Fashion Tech Day такие важнейшие вопросы как:

Диджитал трансформация Fashion индустрии;

Кардинальное изменение ролей основных игроков и экосистемы;

Новые бизнес-модели в Fashion-сегменте, омниканальные стратегии для работы с покупателем, уходящим в онлайн.

Мероприятие ориентировано на решение прикладных вопросов для бизнеса и будет интересно владельцам бизнеса, коммерческим, IT и маркетинг директорам.

Формат одного дня предполагает достаточно плотную программу и требует особо тщательного подбора экспертов. В программе мероприятия выступят более 30 спикеров от Fashion брендов, которые активно развивают цифровые технологии, успешно реализуют стратегию омниканальных продаж и уже добились успехов в работе с большими данными. Таким образом, программа конференции не ограничится лишь презентациями теоретических гипотез и освещения трендов ближайшего будущего.

При этом Fashion Tech Day – первая в России конференция, в которой примут участие ТОП-менеджеры и основатели крупнейших глобальных брендов и ритейлеров, активно реализующих диджитал стратегию. Среди главных героев конференции – руководители компаний, которые впервые выходят в публичное бизнес-поле России. В их числе VF International, Adidas, IKEA, Philip Plein, Zimmerli of Switzerland, Vault, La Martina.

В числе брендов-участников конференции также такие компании как Wildberries, AliExpress, Otto Group, Inventive Retail, eBay, AIZEL, Chanel, Lancel, Ecco, LeForm, Ozon, LaModa, Yves Rocher, Gloria Jeans, Спортмастер и многие другие – более 500 участников от ведущих игроков российского и международного Fashion рынка.

Галерея спикеров Fashion Tech Day не ограничивается сегментом масс-маркета. Владельцы и менеджеры премиальных и люксовых брендов также представят аудитории свое видение основных трендов, оказывающих влияние на процесс диджитал трансформации Fashion индустрии.

В отличие от традиционных конференций, где аудитория знакомится с реализованными кейсами в режиме презентаций и докладов, основной упор в программе Fashion Tech Day будет сделан на Круглые столы, где бренды, ритейлеры и технологические сервисы обсудят конкретные бизнес-кейсы, детали их реализации и итоги внедрения. В составе героев каждого Круглого стола и дискуссий будут участвовать и зарубежные эксперты, и важнейшие игроки отечественного рынка, что позволит рассматривать глобальные тренды в практической привязке к реалиям российской действительности.

В числе спикеров:

Florence Labati, партнер Loomish SA по инновациям в Fashion ритейле;

Константин Синюшин, Управляющий партнер The Untitled VC;

Игорь Лутц, Управляющий партнер The Untitled VC;

Игорь Тарасенко, E-commerce Director Iledebeaute.ru и Sephora.ru;

Андрей Ревяшко, IT Director Wildberries.ru;

Алессандро Тривилини – Руководитель диджитал лаборатории, Университет прикладных наук и искусств Южной Швейцарии

Фабио Дума – Руководитель Центра Менеджмента Люкс Индустрии в Цюрихском Университете Прикладных Наук (ZHAW SML)

Андреас Фрай – управляющий директор Zimmerli of Switzerland SA

Эдвин Навез – исполнительный и финансовый директор Philipp Plein

Марк Шварц – CEO Vault Swiss

Список спикеров постоянно пополняется.

Отдельный блок конференции будет посвящен питч-сессии стартапов, – традиционно этот блок вызывает интерес аудитории. Компания The Untitled VC – соорганизатор конференции и один из главных ее идеологов – уже ведет отбор молодых компаний, которые выступят с краткими презентациями своих бизнес-идей. Не исключено, что среди них окажутся и будущие звезды российского предпринимательства.

Завершится плотная программа конференции приятной дружеской вечеринкой eFashion, где в неформальной обстановке участники Fashion Tech Day смогут продолжить обсуждение представленных идей и фактов и отдохнуть в кругу новых коллег по цеху.

Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в ЦДП по адресу: Москва, ул. Покровка, 47.

Подробная программа и регистрация на сайте

Контакты для аккредитации на мероприятие:

Екатерина Фуголь

+7 916 709 11 82

ef@pioner.co

Контакты по вопросам участия в конференции:

Влад Широбоков

Коммерческий директор EWDN

+7 925 384 74 17

vs@ewdn.com