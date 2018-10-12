«Яндекс» получил эксклюзив на трансляцию матчей Футбольной национальной лиги

«Яндекс» и ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» договорились о передаче эксклюзивных прав на трансляции игр «Олимп первенства ФНЛ» в Рунете и продажу в них рекламы.

На главной странице «Яндекса» в разделе «ТВ онлайн» появится отдельный канал ФНЛ, на котором можно будет посмотреть более 200 игр сезона 2018–2019. Трансляции, расписание и лучшие моменты матчей будут доступны на территории России с компьютеров и мобильных устройств: на yandex.ru, в приложении «Яндекс» и на странице результатов поиска. «Яндекс» будет рассылать уведомления, которые напомнят пользователям о начале игры.

Разместить рекламу в матчах ФНЛ и других спортивных трансляциях «ТВ онлайн» можно в пакете «Спорт». Рекламные видеоблоки будут показываться до начала матча, во время игры и по её завершении, а также в повторах лучших моментов. Покупка рекламы пакетом позволяет повысить эффективность от вложений в видеорекламу за счет коммуникации с заинтересованной аудиторией любителей спорта.

При размещении от одного миллиона рублей «Яндекс» бесплатно проведет исследование Brand Lift. Оно позволит оценить эффективность кампании: например, узнать, насколько изменилось знание бренда у целевой аудитории, запомнили ли пользователи ролик и его ключевое сообщение.

«Это первый контракт, который мы заключаем напрямую с ФНЛ, и он эксклюзивный. Мы высоко оцениваем потенциал совместного сотрудничества. Привлечение уникального контента расширит аудиторию «ТВ онлайн» и увеличит потенциальный охват наших рекламодателей. У брендов будет возможность построить коммуникацию с заинтересованной аудиторией, а наши рекламные технологии помогут сделать это максимально эффективно», — сказал Леонид Савков, коммерческий директор «Яндекса».

«В этом сезоне мы полностью поменяли подход к трансляциям. Вместе с нашими партнёрами из компании InStat мы разработали единые стандарты, закупили современное оборудование и создали графический пакет с большим количеством статистики, которая показывается в ходе трансляции, — отметил президент ФНЛ Игорь Ефремов. — Интерес к получению прав был у многих, и я рад, что в итоге нашим партнером стала самая технологичная компания России. Уверен, что совместно с Яндексом мы сможем привлечь новую аудиторию и рекламодателей, благодаря чему наше сотрудничество станет взаимовыгодным и долгосрочным».

«РФС приветствует соглашение между ФНЛ и Яндексом. Мы рады, что у российского футбола появляются такие партнеры — большие, инновационные компании, которые умеют создавать новые форматы. Мы верим в большое будущее подобного сотрудничества и можем развивать его через трансляции различных турниров, лиг, соревнований и другие совместные проекты», — сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Футбольная национальная лига — второй дивизион профессионального футбола России, в котором представлены команды из 19 городов страны от Калининграда до Владивостока. Производство трансляций всех матчей с участием команд ФНЛ осуществляет компания InStat. Ранее игры транслировались на официальном сайте ФНЛ, а также на её страницах в социальных сетях.