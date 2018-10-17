В «Яндекс.Такси» появилась возможность делиться геолокацией с водителем

«Яндекс» объявил о том, что пользователи «Яндекс.Такси» теперь могут делиться с водителями своим точным местоположением — геолокацией. Это удобно, если человек стоит на большой площади, у аэропорта с множеством выходов или просто отошел от точки, указанной в приложении.

В приложении «Яндекс.Такси» легко понять, где находится водитель: достаточно следить за машинкой на карте. Водитель же, отправляясь на заказ, обычно ориентируется на адрес и пин — точку, которую пользователь устанавливает там, откуда его нужно забрать.

Если пассажир стоит на большой площади, у аэропорта или просто отошел от установленной в приложении точки, таксисту могут понадобиться уточнения. Поэтому пользователи получили возможность делиться с водителями своим точным местоположением — геолокацией.

Для того, чтобы водитель видел пассажира у себя на карте, нужно разрешить сервису доступ к геолокации смартфона. После посадки в машину функция выключится. Отключить доступ к геолокации можно в любой момент.

Новая функция доступна в приложении «Яндекс.Такси» для iOS и Android во всех городах и странах, где работает сервис.