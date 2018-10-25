«Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club

«Яндекс» сообщил, что с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы теперь могут принимать платежи с карт иностранных платежных систем — American Express, JCB и Diners Club. Новая возможность пригодится компаниям и предпринимателям, которые работают с зарубежными клиентами — туристами, экспатами или, например, заказчиками из других стран, которые получают услуги дистанционно.

«Нам важно, чтобы компании, подключенные к "Яндекс.Кассе", могли продавать свои товары и услуги максимально широкому кругу покупателей, в том числе зарубежных. Благодаря тому, что Касса стала работать с картами American Express, Diners Club и JCB, наши партнеры смогут расширить свою аудиторию и выйти со своим бизнесом за пределы России», — сказал Александр Магомедов, коммерческий директор «Яндекс.Денег».

American Express — американская финансовая компания, выпустившая уже более 112 млн карт, которые принимают в 18 млн торговых точках по всему миру. JCB — японская платежная система, картами которой можно расплачиваться в 32 млн магазинах по всему миру. Карточки американской компании Diners Club International принимают более 28 млн торговых точек в 185 странах мира.

Интерес владельцев карт American Express, JCB и Diners Club к товарам и услугам клиентов «Яндекс.Кассы» подтверждает статистика: в январе — сентябре 2018 г. было в два раза больше платежных запросов с таких карточек, чем за весь прошлый год. Теперь любые магазины, работающие с Яндекс.Кассой, смогут предложить владельцам этих карт привычный способ оплаты.

«Яндекс.Касса» не взимает комиссию с владельцев карт American Express, JCB и Diners Club за оплату покупок. Чтобы настроить прием платежей с таких карт, компаниям — партнерам «Яндекс.Кассы» нужно заключить дополнительное соглашение. Тем, кто еще не подключен к платежному решению, потребуется заключить договор.

Новая возможность стала доступна благодаря сотрудничеству «Яндекс.Кассы» с банком «Русский стандарт».