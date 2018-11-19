Huawei будет доставлять отремонтированные смартфоны на дом

Huawei представила новую услугу платного ремонта смартфонов и планшетов с доставкой, которая позволит пользователям ремонтировать устройства Huawei и Honor, не выходя из дома.

Для отправки устройства пользователю необходимо оформить заявку на сайте многофункционального центра. Стоимость курьерской доставки с возвратом составляет 500 руб. для Москвы и Санкт-Петербурга и 700 руб. для других городов России. После проведения диагностики клиент получает SMS-сообщение с расчетом стоимости ремонта и может оплатить услугу онлайн. После починки устройство доставляется обратно клиенту. С учетом времени доставки до сервисного центра и обратно ремонт занимает около пяти дней. Стоимость ремонта указана в прайс-листе сервисного центра и окончательно определяется по результатам диагностики.

Таким образом, официальный сервис Huawei доступен всем клиентам даже в случае отсутствия авторизованного сервисного центра в городе. Услуга также поможет сэкономить время на посещение сервисного центра, что особенно актуально в мегаполисах.

Многофункциональный центр осуществляет гарантийный и платный ремонт смартфонов и планшетов Huawei и Honor. Для ремонта используется профессиональное оборудование, рекомендованное компанией-производителем. На отремонтированные компоненты и замененные детали предоставляется гарантия до трех месяцев.