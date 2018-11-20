Huawei откроет в России интернет-магазин игр и приложений

Huawei Consumer Business Group объявила о планах по открытию в России магазина приложений Huawei Appgallery в середине декабря текущего года. Huawei Appgallery предлагает пользователям игры и приложения высокого качества, специально оптимизированные для работы на устройствах Huawei. Магазин приложений будет предустановлен на всех новых смартфонах Huawei и Honor. На уже проданных устройствах он появится в первом квартале 2019 г.

Помимо игр и приложений, Huawei Appgallery предлагает всем пользователям дополнительные преимущества и бонусы (подарки и бесплатный контент), а функция рекомендации поможет найти наиболее актуальные приложения для устройств Huawei и Honor. Пользователям предлагаются игры и другие приложения с рейтингом не ниже 4,3/5 звезд, прошедшие строгий отбор.

Huawei Appgallery — глобальный магазин приложений и игр, открывающий для разработчиков новые рынки, включая Россию. Все приложения и игры размещаются в Huawei Appgallery через портал Huawei Developer, который предлагает разработчикам возможность размещения приложений и игр совместно с Huawei Mobile Service SDK. Более 450 тыс. разработчиков приложений и игр уже присоединились к альянсу Huawei Developer.