«Инфосистемы Джет» помогли «М.Видео» автоматизировать доработки интернет-магазина

Сеть электроники и бытовой техники «М.Видео», входящая в Группу «Самфар» Михаила Гуцериева, совместно с «Инфосистемы Джет» автоматизировала тестирование доработок для интернет-магазина. Наряду с другими мерами это позволило ритейлеру на 30% ускорить запуск программных обновлений. В рамках проекта был увеличен объем тестового покрытия, за счет чего заметно повысилось качество работы интернет-магазина.

«М.Видео» регулярно обновляет элементы пользовательского интерфейса и структуру платформы интернет-магазина, своевременно отвечая на запросы рынка и делая клиентский опыт максимально комфортным. Разработка ПО для реализации данных изменений ведётся параллельно несколькими командами по методологии Agile. Приемочное тестирование изменений существенно замедляло выпуск новых релизов ПО для сайта, и в компании приняли решение автоматизировать рутинные операции тестирования, а также использовать их на ранней стадии разработки.

Совместно с «Инфосистемы Джет» была создана специализированная платформа автотестов. Помимо этого, был выстроен процесс взаимодействия группы автоматизированного тестирования с пятью командами разработчиков, которые последовательно вносят свои изменения в мастер-ветку. Теперь после каждого локального изменения запускается автотест на регресс сайта. По завершении основных изменений проводится общее приемочное тестирование.

Такой подход позволил разработчикам практически сразу выявлять и исправлять дефекты в обновляемой системе, не дожидаясь финального приемочного тестирования. За счет этого удалось снизить количество ошибок в функционировании интернет-магазина.

«Данный проект – яркий пример того, как сугубо технологический процесс оказывает прямое влияние на бизнес. В 2018 году онлайн-продажи занимают 20% в обороте «М.Видео». Любое изменение в наполнении и функционале онлайн площадки может повлиять на конверсию, трафик и уровень продаж, – сказал руководитель департамента развития информационных систем бренда «М.Видео» Роман Десятов. – Автоматизация тестирования позволила нам ускорить выпуск изменений и повысить качество работы сайта, что уже приносит положительные результаты. Мы планируем распространить данный опыт и на другие технологические участки, связанные с разработкой ПО».

По итогам проекта компания «Инфосистемы Джет» отвечает за приемочное тестирование обновлений mvideo.ru, а также осуществляет поддержку и развитие специализированной платформы автотестов.

«Методики Agile, DevOps, безусловно, могут существенно ускорить разработку продукта, обеспечить слаженную параллельную работу сразу нескольких команд. Однако высокоскоростная разработка нередко упирается в "бутылочное горлышко", коим является ручное тестирование изменений. Разработчикам приходится порой целый месяц ждать результатов проделанной работы, прежде чем они смогут исправить выявленные ошибки. В итоге все это тормозит вывод новых продуктов и услуг. Автоматизация процесса тестирования – это те 20% усилий, которые на выходе дают бизнесу 80% результата», – отметил директор по разработке и внедрению ПО «Инфосистемы Джет» Владимир Молодых.

«М.Видео» и «Инфосистемы Джет» сотрудничают с 2005 года. За это время реализован не один десяток комплексных проектов построения и модернизации ИТ-ландшафта (в том числе построение платформы для обработки больших данных SAP HANA, создание платформы интернет-магазина и развертывание VDI в головном офисе ритейлера). В настоящее время интегратор поддерживает интернет-магазин «М.Видео», выполняя роль 2-ой линии поддержки.