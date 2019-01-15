В Viber появилась функция проведения опросов

В мессенджере Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах. Новая опция предоставляет дополнительную возможность для получения обратной связи и взаимодействия в группах, тем самым оптимизируя коммуникацию пользователей и позволяя им быстрым и удобным способом выражать свое мнение по конкретной теме.

Благодаря новой функции все участники чата в режиме реального времени смогут узнать мнение собеседников по какому-либо вопросу, не путаясь в бесчисленном количестве ответов и комментариев в истории переписки.

Участники групповых чатов и администраторы сообществ теперь могут создать опрос, нажав в меню чата на значок опроса, который доступен в новейшей версии приложения Viber. Затем нужно ввести сам вопрос, а также до десяти возможных вариантов ответа на выбор. Все участники группового чата или сообщества могут проголосовать, нажав на «лайк» напротив понравившегося варианта. Результаты голосования обновляются в режиме реального времени по мере того, как добавляется новый голос.

В групповых чатах пользователи могут посмотреть, за какую опцию проголосовал каждый из участников, нажав на соответствующий вариант ответа, в то время как голосование в сообществах проходит анонимно.