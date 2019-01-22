Mail.ru запустила онлайн-курсы по Data Science и информационному поиску

Mail.ru Group сообщила о старте новых курсов компании на платформе онлайн-образования Coursera. На курсе «Python для анализа данных» учащиеся узнают, как применять свои навыки программирования для построения предиктивных моделей, визуализации данных и работы с нейросетями. А на курсе «Введение в информационный поиск» можно изучить, как устроена поисковая система изнутри.

Курс «Python для анализа данных» завершает большую специализацию «Программирование на Python» (программу обучения из нескольких курсов с практическими заданиями), которую ИТ-компания запустила совместно с МФТИ.

Каждый из четырех курсов раскрывает новую тему в программировании на Python. На первом курсе «Погружение в Python» преподаватели рассказывают об особенностях языка, сферах его применения, основных конструкциях и средах разработки. Но уже на последней неделе курса ученики разрабатывают серверное приложение для получения метрик от множества клиентов.

Второй курс посвящен объектно-ориентированному программированию и паттернам проектирования. Третий, «Создание Web-сервисов на Python», рассказывает о функционировании современного интернета в целом и учит создавать полноценные интернет-приложения на Python. В этом модуле учеников создают курсовой проект по разработке приложения для управления «умным домом».

На последнем, четвертом курсе учащиеся углубятся в Data Science и попробуют применить свои навыки программирования для построения предиктивных моделей, визуализации данных и работы с нейросетями.

Курс рассчитан на учащихся среднего уровня, вести его будут сотрудники Mail.ru Group и другие эксперты по анализу данных.

Отдельно Mail.ru Group запустила на Coursera еще один курс – «Введение в информационный поиск». В ходе этого курса слушатели узнают о разных подходах к обработке и хранению данных, познакомятся с хранением данных в Python в бинарном виде, с библиотеками для нормализации слов, узнают, как базовые вещи, например, как хранить такую структуру данных, как дерево, в обычном файле, так и более специализированные, например, зачем в словаре хранить популярность слова.

Оба курса доступны бесплатно в течение семи дней после начала обучения. После этого видео останутся открытыми, а здания будут доступны только для платных подписчиков курса. Слушатели, которые успешно прошли и усвоили курс вместе с заданиями, получат сертификаты.