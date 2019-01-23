«Ростелеком» в Ставропольском крае подключил 252 медучреждения к интернету

«Ростелеком» завершил работы по подключению к интернету 252 лечебно-профилактических учреждения (ЛПУ) Ставропольского края. Проект реализован в рамках государственного контракта с Минкомсвязи и завершен в срок. Для этих целей специалисты компании построили более 600 км волоконно-оптических линий связи, из которых 155 км – внутри населенных пунктов. В результате проведенных работ у медучреждений региона теперь появилась возможность пользоваться современными цифровыми сервисами и применять новые технологии для оказания качественной медицинской помощи населению.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала «Ростелекома», сказал: «Подключение ЛПУ — это не только расширение технической инфраструктуры связи, но и социально значимый проект, способствующий развитию телемедицины в Ставропольском крае. Кроме этого оптика, построенная для ЛПУ, сегодня используется и для подключения цифровых услуг компании жителям поселков и различным социальным и государственным учреждениям. Таким образом, «Ростелеком» ускоряет процесс по ликвидации цифрового неравенства в отдаленных населенных пунктах региона».

Денис Курашов, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, отметил: «Подключение к интернету сегодня по важности можно сравнить с газификацией. Это и доступ к информации, и общение, и "Госуслуги". В обязательном порядке онлайн должны быть и социальные объекты».

Цифровое здравоохранение сегодня является одним из основных направлений программы развития цифровой экономики, в которой «Ростелеком» выступает проводником решений государства. В 2016 г. рамках послания Федеральному Собранию в Президент России Владимир Путин поставил перед Минкомсвязи задачу подключить до конца 2018 г. к высокоскоростному интернету все лечебно-профилактические учреждения страны с целью дальнейшего развития телемедицины. «Ростелеком» был определен единственным исполнителем проекта.