SAS и Coursera запустили программу для освоения базовой специализации в аналитике данных

SAS и Coursera запустили новую программу для освоения специализации по программированию на языке SAS Base, которая позволит бесплатно получить навыки и знания, необходимые для успешной сдачи сертификационного экзамена SAS Certified Base Programmer for SAS 9 и продвинуться по карьерной лестнице. Это отправная точка для обучения навыкам SAS и работы в таких областях, как аналитика, проектирование данных, обработка данных, бизнес-аналитика и биостатистика.

Специализация «Программирование на языке SAS Base» на платформе Coursera – это серия трех связанных курсов, разработанная специально для лучшего освоения одной большой темы. Учащиеся имеют доступ к интерактивным демонстрациям, упражнениям и практическим занятиям с использованием бесплатного программного обеспечения SAS. Для начала занятий не требуется никакого предварительного умения программировать или опыта работы с продуктами SAS. Студенты, прошедшие обучение по данной специальности, приобретут навыки, необходимые для сдачи экзамена SAS Certified Base Programmer for SAS 9, который является важным подтверждением квалификации.

Будущий успех множества компаний, независимо от их размеров и отраслей, зависит от данных. По мере роста спроса на специалистов по аналитике, те, кто владеет навыком программирования на SAS, находят себе применение в любых отраслях. Программа SAS Global Certification уже давно стала стандартом для таких отраслей, как банковское дело, фармацевтика и страхование. Программа, начатая в 1999 г. для проверки навыков и знаний SAS, выдала более 165 тыс. сертификатов SAS профессионалам в 112 странах.

«Аналитика является неотъемлемой частью четвертой промышленной революции», – отметил Шон О'Брайан, вице-президент SAS по обучению. – Наши клиенты активно ищут таланты, чтобы достойно конкурировать в эпоху аналитики. Coursera поможет учащимся во всем мире легче освоить навыки SAS, необходимые им для продвижения в карьере».

«В конце 2018 г. мы анонсировали возможность изучения программирования на языке SAS Base на платформе Coursera и уже сейчас можем поделиться приятной статистикой. В нашей стране самый высокий по Европе показатель скачивания курса «Getting Started with SAS Programming». Теперь же это первый курс из представленной новой программы, благодаря которой можно будет подготовиться к успешной сдаче сертификационного экзамена. До конца 2019 г. всем специалистам, завершившим специализацию на платформе Coursera, учебный центр SAS будет предоставлять скидку 50% на сдачу этого экзамена», – сказала Людмила Локтева, директор учебного центра SAS Россия/СНГ.