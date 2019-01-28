Mail.Ru Group обновила настройки контекстного таргетинга для рекламодателей

Mail.Ru Group объявила о том, что ее рекламная платформа myTarget обновляет систему запуска рекламы с использованием контекстного таргетинга. Теперь рекламодателям доступны более гибкие настройки поисковых запросов для показа рекламы заинтересованным пользователям, в том числе в социальных сетях и классифайдах Mail.Ru Group.

Новая функция позволяет клиентам myTarget создавать список ключевых слов непосредственно в интерфейсе. Для исключения запросов из настроек достаточно задать стоп-слова, с помощью знака «-». Реклама не будет показываться тем пользователям, которые ввели запрос со стоп-словами. До обновления контекстный таргетинг можно было настроить только при загрузке поисковых фраз в формате .csv.

Определить промежуток, в течение которого система будет обрабатывать указанные пользователями контекстные фразы, можно, задав период поиска. Клиенты могут установить временные показатели самостоятельно, рекомендованный период учета по умолчанию – 2 дня. Максимальный промежуток анализа поисковых запросов – 30 дней.

Таргетирование, основанное на поисковых запросах пользователя, доступно для всех рекламных форматов и площадок myTarget: социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», портала Mail.Ru, медиапроектов Mail.Ru Group, классифайда «Юла» и других ресурсов. Инструмент позволяет поддерживать существующий спрос со стороны потребителя.