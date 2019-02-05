«Первый БИТ» автоматизировал интернет-магазин «ЭКО сантехника»

Original Live Systems (OLS), дочерняя компания «Первого БИТа», занимающаяся разработкой программного обеспечения для автоматизации интернет-магазинов, внедрила на предприятии «ЭКО сантехника» систему «БИТ.магазин». Благодаря этому компании удалось сократить затраты и оптимизировать работу с поставщиками.

Постоянный рост заказов подтолкнул руководство компании «ЭКО сантехника» к решению вопросов автоматизации целого комплекса бизнес процессов: обработка информации по товарам, мониторинг рынка, управление закупками и ценообразованием.

Для реализации проекта была выбрана система «БИТ.магазин», которая разработана компанией OLS. Перед специалистами OLS были поставлены такие задачи: загрузка и обработка прайс-листов поставщиков из файлов любых форматов; сопоставление номенклатуры поставщиков с собственными товарными позициями; мониторинг рынка; расчет оптимального количества товаров к закупке; выбор лучшего поставщика; интеграция информационной системы с сайтом интернет-магазина.

«Cистема "БИТ.магазин" была доработана под требования компании "ЭКО сантехника", – сказал руководитель OLS Алексей Денисов. – В результате все хозяйственные операции на предприятии проводятся в единой информационной системе. Повысилась эффективность управления закупками. Сотрудники интернет-магазина также теперь могут проводить динамическое ценообразование. То есть быстро переоценивать товар, чтобы предприятие оставалось конкурентоспособным».

«Итогом реализации проекта явилось почти полное сокращение ручных рутинных операций в компании. Например, мониторинг рынка по более 15 тыс. товарных позиций абсолютно невозможно проводить вручную. Теперь это полностью делает программа. Или если раньше на процесс переоценки ассортимента нам приходилось тратить целый день и силы двух сотрудников, то теперь на это уходит около 15 минут и занимается этим один человек. После внедрения системы "БИТ.магазин" мы также смогли сократить затраты, связанные с ростом персонала компании», – отметил директор по развитию компании «ЭКО сантехника» Александр Жарко.