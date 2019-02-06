В браузере Vivaldi появилась автогруппировка вкладок

Vivaldi объявила о выпуске первого обновления браузера Vivaldi в новом году, которое включает в себя автогруппировку вкладок. Также разработчики расширили возможности настройки выпадающего списка адресной строки для упрощения доступа пользователей к часто посещаемым веб-страницам и сделали множество других изменений, улучшающих удобство пользования браузером.

Группировка вкладок Vivaldi позволяет объединять открытые страницы в группы простым перетаскиванием вкладки. Это позволяет значительно расширить число открытых вкладок на панели за счёт экономии места для их отображения.

Пользователи могут создавать множество групп вкладок, давать им имена, закреплять, размещать в одном окне, выгружать из памяти и отключать на всех страницах группы звук, что делает данный инструмент весьма эффективным.

Vivaldi 2.3 представляет очередное улучшение функции. Оно заключается в возможности автоматической группировки связанных вкладок. Опция находится в настройках браузера, секция вкладки, положение новой вкладки, группировать со связанной. Опция включена по умолчанию и позволяет открывать ссылки в новой странице, сгруппированной с активной в данный момент. Такое поведение браузера позволяет сделать работу пользователя со множеством вкладок, например, на поисковом сервисе, более удобной.

«Управление вкладками в браузере Vivaldi является уникальным по своим возможностям. Ни один другой браузер не предоставляет пользователям аналогичного широкого набора опций по управлению вкладками. Автогруппировка – это ещё один прекрасный пример того, как легко и просто пользователи могут управлять десятками вкладок вовремя работы в сети, - сказал директор Vivaldi Йон фон Тэчнер. - Наши улучшения появляются благодаря запросам пользователей – они получают то, что им действительно нужно для ежедневной работы».

Vivaldi подходит к работе с адресной строкой более внимательно по сравнению с другими браузерами, предлагающими простой выпадающий список недавно посещённых страниц и введённых адресов. В Vivaldi пользователи сами решают, какие данные должны отображаться в этом списке – в настройках браузера можно выбрать типы данных, которые будут находиться в данном выпадающем списке адресной строки.

В новой версии браузера Vivaldi появиласть возможность добавлять в этот список наиболее часто посещаемые страницы. Это позволяет значительно упростить и ускорить доступ пользователей к веб-сайтам, посещаемым ежедневно.

Опция отключена по умолчанию. Пользователи могут включить её в настройках браузера, секция Адресная строка, Выпадающий список, Часто посещаемые страницы.

Встроенная в Vivaldi функция создания снимков экрана пользуется заслуженной популярностью среди пользователей. Можно делать снимок как всей страницы, так и только выбранной области экрана, копируя результат в буфер обмена или сохраняя на диск компьютера. Теперь разработчики улучшили эту функцию, предоставив пользователям возможность самостоятельно конструировать шаблон имени создаваемых снимков, добавляя в него дату и другие данные.