Банк «Восточный» и BSS в пилотном режиме запустили систему ДБО для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go

Банк «Восточный» и BSS представляют новое решение для дистанционного банковского обслуживания малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go, которая предлагает актуальные возможности системы интернет и мобильного банкинга последнего поколения.

Платформа Digital2Go и сервис для малого и среднего бизнеса – это решение, позволяющее оптимизировать взаимодействие банка с клиентом, обеспечивая инфраструктуру, безопасность, соблюдение законодательства, сопровождение и развитие. Цифровая система обеспечивает все самое необходимое при осуществлении финансовых операций: клиент в одно нажатие может проверить состояние счетов, входящие и исходящие платежи, создать платеж, получить выписку. Интерфейс решения также оснащен такими позициями как главные события, единая лента операций, информация о блокировках и арестах средств на счете.

Помимо базовой функциональности, решение для МСБ на платформе Digital2Go обладает рядом опций, значительно облегчающих работу предприятия с финансами. Система предусматривает функцию контроля за движением средств, изменением остатка по счету, динамикой поступлений и списаний средств, списком контрагентов с суммами поступлений и списаний за определенный период. Для удобства клиентов «Восточного» и большей наглядности эта аналитика представлена в виде графиков и диаграмм. Новое решение банка «Восточный» и BSS также предлагает клиенту воспользоваться более доступной и простой формой платежа, интеллектуальным поиском и функцией автозаполнения.

Новое ДБО-решение банка «Восточный» и BSS запускается в пилотном режиме в Нижнем Новгороде. В рамках пилота специалисты банка и BSS соберут все отзывы и пожелания пользователей, чтобы максимально учесть все запросы наших клиентов и в ближайшее время представить всем российским бизнесменам удобный онлайн-банкинг.

«Мы с гордостью представляем новое ДБО для МСБ от банка "Восточный" предпринимателям Нижегородской области. Не случайно для пилота выбран именно Нижний Новгород. Этот город – родина российской торговли, а сегодня это четвертый город в РФ по инновационному потенциалу. Мы надеемся, что бизнес Нижнего Новгорода по достоинству оценит все наши революционные наработки в части дистанционного обслуживания. При этом пилот пройдет в интерактивном формате – мы открыты для отзывов и предложений, чтобы сделать наш проект совершенным», – сказала Анна Ермолаева, заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу – директор департамента развития продуктов и процессов МСБ.