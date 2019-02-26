Ondoc запустила функцию отложенных телемедицинских консультаций

На медицинской платформе Ondoc запущена функция «Мнение врача», которая позволяет специалистам из подключенных к сервису клиник проводить отложенные онлайн-консультации. Это формат телемедицинских консультаций, при котором врач отвечает пациенту в установленный промежуток времени.

Клиники могут использовать «Мнение врача», чтобы оказывать услуги по второму мнению, сопровождению или навигации по направлениям клиники. Пациенты могут задать вопрос специалисту в конкретный момент времени или приобрести услугу «на потом» и воспользоваться ей позже.

«Мнение врача» позволяет работать с медицинскими документами и электронной медкартой в сервисе Ondoc. Например, для получения второго мнения пациент может прислать результаты диагностики и попросить дополнительную консультацию, при удаленном сопровождении — прислать результаты контрольных анализов после ранее завершенного лечения, для пациентской навигации — определить, могут ли в клинике принять по той или иной проблеме, и какой врач ей занимается.

«Мнение врача» — важное дополнение сервиса, которое позволяет клиникам в рамках текущего законодательства предоставить новую услугу пациентам, в которой те нуждаются», — отметил Александр Константинов, основатель Ondoc.

Ondoc — платформа для цифрового менеджмента пациентов. С 2015 г. предоставляет клиникам личный кабинет пациента, который работает на сайте и в мобильных приложениях. Сервис интегрируется с медицинскими информационными системами (МИС) в клиниках и помогает выстраивать связь с пациентами при помощи инструментов цифровой медицины. Соответствует требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК. С проектом работают такие клиники как федеральная сеть «Европейский медицинский центр» (ЕМС), «Альфа-центр здоровья», «К+31», «АВС-медицина», «Скандинавский центр здоровья», Medical on group, страховая компания «Капитал полис».