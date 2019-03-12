CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна

CloudPayments предоставил возможность своим партнерам и клиентам самостоятельно редактировать электронные квитанции, которые направляются конечному потребителю вместе с электронным чеком. Теперь в электронных квитанциях есть три редактируемых блока, в которых можно написать об акциях, новых продуктах, филиалах и т. д. Можно использовать текст, фото и ссылки.

Согласно 54-ФЗ представители онлайн-бизнеса обязаны обеспечить покупателя электронным кассовым чеком, который необходимо направить на адрес электронный почты или абонентский номер потребителя. Покупатели интернет-магазинов, у которых подключен интернет-эквайринг CloudPayments, получают вместе с электронным чеком и онлайн квитанцию. Онлайн-квитанция — обязательное требование МПС (международных платежных систем).

Раньше в электронной квитанции помимо информации о назначении платежа, суммы, информации по банковской карте, даты и времени, на дополнительной свободной площади размещались стихотворения А. С. Пушкина, С. А. Есенина, И. А. Бунина и О. Хайама.

«Еще буквально пару лет назад многие наши коллеги по цеху были замечены за показом рекламных баннеров конкурентов при проведении онлайн-платежей. Например, если покупатель оплачивал заказ на одном сайте продажи обуви, то на самой платежной странице на этапе ввода карточных данных высвечивались баннеры на 30% скидку конкурента. Затем баннеры конкурентов платежники размещали в электронных квитанциях без согласия самих мерчантов. Это продолжалось до того, пока прецедент не получил массовой огласки. Идеология нашей компании изначально была в том, чтобы предлагать нашим партнерам (клиентам) инструмент для простой и безопасной оплаты в онлайне и не сталкивать лбами пользовательскую аудиторию в той или иной категории мерчантов. Поэтому на тот момент, когда отрисовали квитанцию, мы разместили стихи русских поэтов, — сказал Дмитрий Спиридонов, сооснователь, CEO CloudPayments. — Мы постоянно совершенствуем свой сервис и предлагаем своим партнерам новые возможности. Собираем обратную связь от наших пользователей и на основе просьб и предложений разрабатываем новые фичи. И возможность редактирования электронной квитанции было именно пожеланием наших партнеров. Также стоит отметить, что наш платежный сервис не запрашивает ни сотовые телефоны, ни e-mail конечных пользователей. Только реквизиты, чтобы совершить платеж. Поэтому пользовательская аудитория, которую привлекает наш партнер остается индивидуальной аудиторией мерчанта».

Для редактирования в личном кабинете необходимо перейти на вкладку «шаблон квитанции». Три редактируемых блока позволяют реализовать абсолютно разные рекламные или информационные форматы. Начиная от баннеров с активными ссылками, заканчивая, например, призывами со стороны благотворительных фондов оплачивать пожертвования не единоразово, а с определенной периодичностью. Благодаря функции редактирования электронной квитанции партнеры (клиенты) CloudPayments получили дополнительный инструмент для информирования своих потребителей.

Одним из первых, кто воспользовался редактором, стал фирменный магазин Xiaomi «Румиком».

«Мы, в компании «Румиком» стремимся к максимальному взаимодействию с клиентом, нам важно не только продать товар, но и сделать потребителя частью сообщества, интегрировать в социальные сети, сделать постоянным читателем новостного портала, оказывать помощь в дальнейшей работе с приобретенным продуктом. Для этого мы используем разные каналы и рады появлению новой возможности кастомизации платежных квитанций для безналичных платежей от наших партнёров CloudPayments. Это удобный инструмент интеграции клиента в наше сообщество непосредственно после продажи. Это диалог с конкретной целевой аудиторией. И все сообщения, что мы публикуем в квитанциях можно назвать улучшенным таргетингом», — сказал менеджер проекта компании «Румиком» Дмитрий Михайлин.

На редактируемые квитанции, как дополнительный канал коммуникации обратили внимание и благотворительные фонды.

«У нашего фонда есть определенный план коммуникации. Мы стремимся использовать все возможности доступных нам маркетинговых инструментов. Поэтому редактор квитанций для нас интересный эксперимент. Мы разместили на квитанции информацию о нашем телефоне помощи людям после инсульта. Для нас — это еще один шанс дать людям возможность обратиться за помощью: информационной, психологической или юридической. Инсульт случается внезапно и отнимает ресурсы всей семьи, этот номер телефона даёт каждому опору в борьбе с ОНМК», — отметила Анастасия Анхеева, руководитель отдела фандрайзинга фонда по борьбе с инсультом ОРБИ.

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