Webmoney запустила видеоидентификацию

Международная система расчетов Webmoney Transfer представила новый способ идентификации с помощью видео – VideoID.

Пройти видеоидентификацию можно за несколько минут из любой точки мира и независимо от времени суток. Пользователю понадобится только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.

VideoID позволяет дистанционно подтвердить личность и получить начальный аттестат в системе Webmoney с увеличенными лимитами на операции. Также с VideoID доступно получение займов в автоматическом режиме в сервисе Webmoney Debt.

Директор по развитию Webmoney Transfer Петр Дарахвелидзе отметил: «Вопросы удаленной идентификации широко обсуждаются профессиональным сообществом, и мы рады быть одними из первых, кто сделал практические шаги в этом направлении. VideoID может заменить необходимость посещения центра аттестации для подтверждения личности и равнозначно нотариально заверенному заявлению. Это удобно, как для маломобильных групп населения, так и для всех, кто ценит свое время».

Видеоидентификация является дальнейшим развитием технологии PhotoID. Идентификация по фото была запущена в системе Webmoney Transfer в 2012 г., на сегодняшний день услугой воспользовались более полумиллиона человек.

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