«Ситимобил» заработал в Самаре

В Самаре начал работать сервис такси «Ситимобил». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ситимобил».

Самара стала первым городом-миллионником после Москвы, где запустился агрегатор. В 2018 г. «Ситимобил» начал возить пассажиров в городах Подмосковья и Ярославле.

По данным «Ситимобил» и Researchme, треть самарцев передвигается на такси несколько раз в неделю, а половина (51%) жителей города — несколько раз в месяц.

«Самарско-Тольяттинская агломерация является третьей по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга. Для нас Самара — это первый в региональной экспансии город с населением более миллиона человек, а также самый удаленный от Москвы регион нашего присутствия», — отметил Арам Аракелян, основатель «Ситимобил».

С его слов, уже к концу года сервис планирует стать одним из лидеров рынка Самары и осуществлять не менее 100 тыс. поездок в неделю.

«Мы хотим, чтобы каждый житель города мог оценить качество и доступность нашего сервиса, а у водителей такси появился надежный партнер», — сказал Аракелян.

По данным Департамента транспорта Правительства Москвы, «Ситимобил» стал самым быстрорастущим сервисом такси в столице. Менее, чем за год, агрегатор занял второе место на рынке. Сегодня «Ситимобил» осуществляет около 4 млн поездок в месяц.