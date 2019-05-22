Сервис Brandquad сократит время при заполнении информации о товарах на «Яндекс.маркете»

SaaS-платформа для управления контентом интернет-магазинов Brandquad объявила о сотрудничестве с «Яндекс.маркетом». С помощью интеграции по API (интерфейс для программирования) платформа Brandquad обеспечит хранение, обработку и передачу данных о товарах производителей сервису для выбора товаров в необходимом формате.

Покупатели лишены возможности «потрогать» товар при онлайн-шоппинге, поэтому необходимо обеспечить их как можно более разнообразным контентом: фотографиями, атрибутами, видео, фотографиями в форматах 3D и 360, считают представители Brandquad. В то же время бренды сталкиваются с рядом проблем в вопросах передачи продуктовой информации ритейлеру. Помимо того, что некоторая продукция имеет сложный набор атрибутов и описаний, у каждого ритейлера имеются свои требования к информации и цифровым ресурсам (например, ограничения по количеству символов, поддержка различных разрешений и форматов фотографий и т.д.).

Отдел контента «Яндекс.маркета» требует от поставщиков предоставление данных в соответствии с определенными стандартами напрямую через API или в личном кабинете, который заполняется вручную. Решение Brandquad автоматизирует этот процесс.

«Согласно нашим исследованиям, ранее у клиентов уходило в среднем около 60 минут на оформление данных в "Яндекс.маркете". Теперь же партнеры сервиса могут направить данные о своих товарах в Brandquad, а операторы платформы загрузят все это в нужном для "Яндекс.маркета" формате. Команда Brandquad автоматизировала эти процессы и предложила инструмент, упростивший качественное оформление контента по требованиям сервиса. Теперь для производителей время отправки контента на "Маркет" уменьшилось до 5-10 минут», — отметил Филипп Денисов, основатель Brandquad.

Для передачи данных будет использоваться PIM-модуль (Product Information Management, программное обеспечение для управления данными о продукте). Процесс будет состоять из нескольких этапов.

Вначале Brandquad будет получать от клиента ключи API, чтобы общаться с API сервиса для выбора товаров от лица бренда. Затем Brandquad определит категорию товара производителя в «Яндекс.маркете» и преобразует продуктовую информацию в нужный сервису для выбора товаров формат с помощью машинных алгоритмов. Алгоритмы также смогут автоматически преобразовать данные в соответствии с метрической системой. Продуктовая информация может включать в себя как текстовые атрибуты, так и мультимедийный контент.

После преобразования и передачи продуктовой информации сервису для выбора товаров Brandquad уведомит производителя о том, что карточки товаров находятся в процессе модерации на стороне «Яндекс.маркета». Интеграция Brandquad с «Яндекс.маркетом» также подразумевает постоянное обновление продуктовой информации и атрибутов в соответствии с данными, существующими в PIM-модуле Brandquad. Таким образом, бренд может быть уверен в том, что в «Яндекс.маркете» представлен актуальный, корректный и полный контент, который будет способствовать увеличению продаж и повышению уровня лояльности как имеющихся, так и потенциальных клиентов. Благодаря взаимодействию «Яндекс.маркета» с Brandquad покупатель получит товар, который на 100% совпадает с описанием на онлайн-полке, уверяют представители платформы.

Интеграция с «Яндекс.маркетом» платная для производителей и работает по модели ежемесячной оплаты.