Mail.ru Group выводит «Диск-о» на международный рынок облачных сервисов

Mail.ru Group представила международную версию своего облачного продукта «Диск-о», которое позволяет пользователям подключать облачные хранилища в качестве жестких дисков своих компьютеров.

«Диск-о» адаптирован на семь иностранных языков: английский, китайский, испанский, французский, немецкий, хинди, турецкий. Решение о выходе приложения на международный рынок было принято после тщательного анализа зарубежных потребителей. Ключевыми показателями перспективности запуска стали уровень доходов населения локальных рынков, популярность онлайн-сервисов и готовность пользователей за них платить. Согласно проведенному исследованию, наиболее подходящими странами стали США, Великобритания, Китай, Турция, Испания, Франция, Германия и Индия.

«Диск-о» – приложение для персонального компьютера (Windows и macOs), работающее с самыми популярными облачными хранилищами: Dropbox, Google Drive, Box и другие. «Диск-о» превращает облака пользователя в жесткие диски, доступ к файлам становится легким, как если бы файлы хранились на компьютере, они не занимают место в памяти устройства и становятся доступны пользователю сразу после подключения каждого из хранилищ.

В России «Диск-о» был запущен в ноябре 2017 г. и за год достиг охвата в миллион устройств. «Диск-о», по данным Mail.ru Group, является одним из трех приложений в мире, которые обладают подобной функциональностью.