Банк «Восточный» запустил новый раздел сайта для VIP-клиентов

Банк «Восточный» представил обновленный раздел сайта для своих VIP-клиентов – vostbank.ru/vip. Помимо структурных и функциональных изменений, оформление специального интернет-ресурса для VIP-клиентов банка «Восточный» теперь сочетает актуальные тенденции web-дизайна: простоту, адаптивность, лаконичность, интерактивные графические элементы, а также эксклюзивную стилистику, призванную подчеркнуть высокий статус посетителей сайта.

Новый ресурс представляет собой исключительный информационный продукт, отражающий специфику и уникальный уровень обслуживания премиум-клиентов банка «Восточный». И позволяет им получить онлайн-доступ к специально разработанным премиальным финансовым услугам банка «Восточный».

В новой версии сайт vostbank.ru/vip стал более легким и функциональным. Оформлять онлайн-заявки на банковские продукты стало, во-первых, удобнее, благодаря тому, что изменилась система навигации, а во-вторых, быстрее, поскольку скорость загрузки страниц выросла на 20%. Это касается как стационарных, так и мобильных устройств, с которых на сайт заходит более половины клиентов.

«Новый раздел сайта «Восточного» призван упростить процесс коммуникации взыскательных клиентов с банком и подчеркнуть специфику премиального обслуживания. Фактически это онлайн-представительство банка «Восточный», которое будет постоянно развиваться в интересах наших требовательных клиентов», – отметил директор Департамента специализированного бизнеса банка «Восточный» Дмитрий Бенийчук.