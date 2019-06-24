LG объявила о старте продаж в России смарт-колонки с «Алисой». Цена

Первая умная колонка LG с голосовым помощником «Алиса», разработанным «Яндексом», поступила в продажу в России. Об этом CNews сообщили в пресс-службе LG Electronics.

Новинка выходит в рамках серии аудиосистем LG XBOOM с суффиксом AI ThinQ, которым производитель обозначает оснащенность устройства искусственным интеллектом и возможность подключения к системе умного дома.

Колонка воспроизводит звучание высокого разрешения (high resolution audio). При разработке устройства LG объединила усилия с компанией Meridian. Кроме LG WK7Y, технологии Meridian также встроены в новые саундбары LG SL10Y, SL9Y, SL8Y и серию портативных колонок LG XBOOM Go.

Встроенные режимы Clear Vocal и Enhanced Bass работают по умолчанию и обеспечивают качественное звучание. Режим Clear Vocal, по заявлению производителя, позволяет наслаждаться голосом исполнителя без искажений даже на максимальной громкости. Удары барабана и глубокие тона бас-гитары усиливает режим Enhanced Bass.

Смарт-колонка LG XBOOM AI ThinQ WK7Y

LG XBOOM AI ThinQ WK7Y воспроизводит потоковое аудио напрямую с сервиса «Яндекс.музыка» без подключения дополнительных устройств. Колонка может воспроизводить стереозвук без потерь с частотой дискретизации до 96 кГц и глубиной 24 бита, благодаря чему звук становится более четким, а впечатления от прослушивания доставляют еще большее удовольствие.

Голосовой помощник «Алиса» поставит музыку, разбудит на работу, напомнит позвонить маме, а также ответит на миллионы вопросов. «Алиса» всегда готова поболтать и легко находит общий язык с детьми. Используйте свой голос, чтобы мгновенно получать информацию о погоде, новости спорта и многое другое.

В настоящее время умная колонка LG WK7Y может выполнять поручения в рамках системы умного дома, например включить или выключить освещение, управлять умными розетками и другими домашними устройствами.

LG XBOOM AI ThinQ WK7Y доступна в цвете Titan Black. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 9 990 руб.