Панчим, флексим, донатим — как молодежный сленг влияет на регистрацию доменов в зоне .RU

27 июня в России отмечается День молодежи. Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов и REG.RU представляет статистику о том, как сленговые молодежные слова используются в регистрации доменов.

Молодежный сленг — не новое явление. Сегодняшний арго подростков испытал наибольшее влияние рэпа и компьютерных игр. В этом материале сотрудники пресс-службы REG.RU выясняли как часто регистрируются имена в зоне .RU с использованием сленга.

Ачивка или ачивмент (от англ. achievement) — слово, пришедшее из геймерского сленга, хотя сегодня его употребляют даже те, кто далек от мира компьютерных игр. Оно означает какое-либо достижение, полученное в ходе выполнения заданий. Согласно данным StatOnline, с использованием этого слова зарегистрировано 45 адресов. При этом, самый старый из них (ACHIEVEMENT.RU) приобрели в 2006 году.

Вписка – сегодня для молодых людей слово «вписка» практически полностью заменило «вечеринку». Пользователи зарегистрировали с этим словом 39 адресов. Что интересно, первый домен с использованием этого слова была зарегистрирован в 2006 году, как и ACHIEVEMENT.RU.

Донат — искаженное английское слово “donate” («жертвовать»). Причина его популярности — развитие сервисов для стриминга игр таких как Twitch и другие. На таких сайтах пользователи транслируют то, как они играют в компьютерные игры, а зрители в благодарность дарят («донатят») им различные суммы денег. По данным StatOnline со словом “donat” в зоне .RU зарегистрирован 1281 адрес, что делает его рекордсменов в нашей сегодняшней подборке.

Панч – а вот это слово пришло как раз из сленга рэпперов и означает очень удачный словесный выпад или едкий аргумент в адрес оппонента. “Punch” также оказался достаточно востребованным в Рунете: в зоне .RU с ним приобретено 432 доменных имени.

Флексить – очень многогранное слово. Означает как танцы под рэп-музыку, так и выпендриваться чем-либо. Основное значение слова — сгибаться. В отличие от двух предыдущих, “flexit” не снискало себе большой популярности среди пользователей, регистрирующих домены: оно использовалось при регистрации 43 адресов. При этом, стоит отметить, что только малая часть из них приобретена в последнее время, когда слово стало популярным.

“Skrt” — звукоподражание шуму от шин автомобиля при резком старте или повороте. Среди рэп-исполнителей это слово стал достаточно популярным эдлибом (возглас, слово или звук, которые произносятся тише основной дорожки музыкального трека). С этим словом зарегистрировано 32 веб-адреса. Однако большая часть из них оказалась просто созвучна и не связана с рэпом. Например, сайт компании «Российские трудовые ресурсы» MSKRTR.RU.

«Подростки и молодые люди чаще всего становятся early adopters различных продуктов. Они быстрее узнают о новинках, впитывают информацию и делятся эмоциями в социальных медиа. Для интернета, молодежь — важный демографический сегмент, благодаря которому создаются терабайты развлекательного контента», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещенных сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3000000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.