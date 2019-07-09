«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления SIM-картами в устройствах и датчиках М2М

«Ростелеком» запустил услугу «М2М контроль», которая позволяет дистанционно управлять SIM-картами в устройствах и датчиках сети М2М (Machine-to-Machine, межмашинное взаимодействие) и оптимизировать бизнес-процессы при работе с устройствами интернета вещей (IoT).

«М2М Контроль» — услуга, которая помимо управления данными по технологии М2М, позволяет оптимизировать бизнес-процессы организации заказчика. Платформа услуги полностью находится на территории России, что позволяет предоставлять услуги крупному бизнесу и государству, которым важно территориальное расположение.

Кроме того, услуга позволяет оперативно изменять или запускать новую функциональность под индивидуальные требования заказчиков, в том числе, в составе комплексных отраслевых решений. Подключить услугу можно на любой тарифный план «Ростелекома».

Новая услуга обладает базовым набором функциональности: привязка к определенным устройствам через IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования), мониторинг статусов и активности потребляемого трафика, управление сим-картами, интеграция в системы управления через API (Application Programming Interface, интерфейс прикладного программирования).

«Как показывают последние исследования рынка в области интернета вещей, спрос на автоматизацию бизнес-процессов продолжает стремительно расти. Все больше компаний предлагают решения типа М2М клиентам самых разных масштабов: от небольших организаций с парой вендинговых автоматов — до крупных международных производственных компаний, — сказал директор по стратегическим проектам “Ростелекома” Данила Бурметьев. — Хочу отметить, что наша платформа “М2М контроль” помимо базового набора функций управления данными предлагает совершенно новые возможности — позволяет создать базу для оптимизации бизнес-процессов любой компании».

При подключении услуги «М2М контроль» всем клиентам предоставляется тестовый период в течение семи календарных дней, в течение которого абонентская плата не взимается. При подключении услуги на любой тариф «Ростелекома» до 30 сентября 2019 г., абонентская плата составит 1 руб. в месяц.