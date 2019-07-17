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«Яндекс.Деньги» расширили мультивалютные возможности

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«Яндекс» объявил о том, что владельцы мультивалютных счетов в «Яндекс.Деньгах» теперь могут отправлять за рубеж переводы в иностранной валюте, а обладатели мультивалютных карт — снимать валюту в любых банкоматах по всему миру.

Сервис запустил услугу мультивалютных счетов и карт в марте 2019 года. Сначала пользователи могли подключить ее только по заявке, теперь — нажатием одной кнопки в меню кошелька.

«Мультивалютные счета и карты пользуются популярностью у россиян, ведь через наш сервис люди могут подключить к карте счета в десяти иностранных валютах и за траты с любого из них получать кэшбэк. Видя интерес пользователей, мы продолжаем развивать услугу. Мы упростили ее подключение — теперь это можно сделать без заявки за считанные секунды. Мы добавили и другие возможности — валютные переводы гражданам других стран, пополнение мультивалютных счетов банковским переводом и снятие иностранной валюты через банкоматы», — говорит Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег.

Владельцы мультивалютных счетов и карт «Яндекс.Денег» могут хранить, переводить, снимать и тратить как рубли, так и доллары США, евро, фунты стерлингов, белорусские рубли, тенге, иены, юани, швейцарские франки, чешские кроны, польские злотые.

Топ-5 иностранных валют, которыми чаще всего платили владельцы мультивалютных карт «Яндекс.Денег» в апреле — июне 2019 года, выглядит так: белорусские рубли, евро, доллары, злотые, тенге. Средние чеки в этих валютах составили соответственно: 18,5 бел. руб. (примерно 570 рублей), 35,5 евро (2560 рублей), 47 долларов (2960 рублей), 55 злотых (930 рублей), 3136 тенге (520 рублей).

Чтобы пользоваться мультивалютными счетами и картами, нужно пройти идентификацию в «Яндекс.Деньгах». Открыть счет и хранить на нем иностранную валюту можно бесплатно, а пополнить — с рублевого счета. Чтобы тратить деньги с валютных счетов, нужно выпустить пластиковую или виртуальную карту «Яндекс.Денег» и подключить услугу «Мультивалютная карта». Она стоит 90 рублей за месяц. Подключить и отключить услугу можно в любой момент, месяц отсчитывается с даты подключения мультивалютной карты. Включать услугу для каждой карточки не нужно — достаточно сделать это один раз, и все карты Яндекс.Денег в электронном кошельке станут мультивалютными.

За оплату покупок валютой «Яндекс.Деньги» начисляют кэшбэк — так же, как за платежи рублями: до 5 баллов за каждые потраченные 100 рублей. За валютные платежи сервис подсчитывает кэшбэк по курсу на день покупки.

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