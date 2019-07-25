«Эвотор» и UCS запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса

«Эвотор» и процессинговая компания United Card Services (UCS), объявили о запуске совместного эквайрингового продукта для малого бизнеса.

Теперь клиенты «Эвотора» могут быстро подключить эквайринг UCS в личном кабинете на сайте «Эвотора». Процесс подключения занимает два рабочих дня, а деньги на счет любого банка, который обслуживает торговую точку, поступают уже на следующий рабочий день. Также компания UCS предоставляет клиентам «Эвотора» возможность пройти бесплатный тренинг в учебном центре UCS. Этот курс помогает получать все необходимые знания и практические навыки по проведению карточных платежей с учетом последних тенденций в сфере платежных технологий.

Все больше предпринимателей понимают ценность приема платежных карт для развития бизнеса. По оценкам «Эвотора», подключение эквайринга позволяет увеличить выручку торговой точки до 70%. Многие предприниматели заинтересованы использовать два и более эквайринговых продукта, но не хотят тратить время на их подключение. Платформа «Эвотор Pay» позволяет подключать новые платежные продукты за пару минут дистанционно.

«Цифровая трансформация, охватившая промышленность и большой ритейл, постепенно проникает и в малый бизнес. Но чтобы технологии стали массовыми, они должны быть доступными, а выгода от их использования очевидна здесь и сейчас. Мы строим экосистему, в которой каждый предприниматель может найти простые решения под потребности своего дела. Платежные решения "Эвотор Pay" экономят время и помогают зарабатывать больше», — сказал сооснователь и генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко.

Компания UCS стала вторым партнером платформы «Эвотор Pay». В апреле 2019 г. свой эквайринговый продукт предложил клиентам «Эвотора» банк «Русский стандарт». В ближайшее время «Эвотор» подключит к платформе еще несколько банков.

Платформа платежных решений «Эвотор Pay» – часть экосистемы «Эвотора». С помощью «Эвотор Pay» можно проводить любые виды платежей – банковскими картами, QR-кодами, платежными кольцами, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие.