МТС запустила новую программу лояльности в розничной сети

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске новой программы лояльности «МТС Cashback» в розничных офисах продаж и интернет-магазине. Программа позволяет копить кэшбэк за покупку гаджетов и тратить его на оплату услуг связи или приобретение товаров в салонах МТС.

Новая программа позволяет копить кэшбэк не только за покупки в салонах МТС, но и в привычных интернет-магазинах через специальное приложение или сайт сервиса. На данный момент к сервису лояльности подключено более 600 интернет-магазинов, которые возвращают процент от суммы счета. В программе могут участвовать абоненты любых операторов.

«МТС активно развивает целый ряд цифровых сервисов, которые делают жизнь наших клиентов проще и удобнее. Программа "МТС Cashback" позволяет сделать обычные покупки в интернете еще более выгодными и возвращать до 25% от суммы покупки в интернет-магазинах. При этом, в дополнение к кэшбэку от МТС, сохранятся все существующие скидки от магазинов, кэшбэки от банков, бонусы, мили и прочие привилегии», — отметил коммерческий директор розничной сети МТС Юрий Лабис.

Размер кэшбэка в розничной сети МТС будет зависеть от модели приобретаемого устройства. Например, с 1 августа 2019 г. МТС предоставляет до 15 тыс. руб. кэшбэка при покупке смартфонов Samsung. В программе лояльности также участвуют смартфоны других производителей. Потратить кэшбэк можно будет на любой товар в салонах МТС или на оплату мобильной связи.