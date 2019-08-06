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В «Яндекс.толоке» появились первые сертифицированные партнеры

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В Яндекс.толоке прошла первая сертификация поставщиков краудсорсинговых решений. Теперь клиенты «Толоки» могут заказать подготовку проекта у сертифицированных партнеров. Они помогут заказчикам решать их повседневные бизнес-задачи, привлекая тысячи пользователей к их выполнению и используя технологии «Яндекса». В свою очередь для партнеров сертификация в «Толоке» – это возможность использовать краудсорсинг, чтобы совершенствовать собственные технологии, и дополнительный канал привлечения клиентов.

Первыми сертифицированными партнерами «Толоки» стали: Bestplace – платформа для оценки территории и прогноза розничного товарооборота; Handl – сервис подготовки и разметки данных для машинного обучения; ID R&D – разработчик биометрических решений в сфере аутентификации; SD Data – разработчик систем разговорного искусственного интеллекта; Visionlabs – разработчик решений в области компьютерного зрения и машинного обучения.

Вторая волна сертификации будет запущена в ближайшее время, обещают в «Яндексе». Партнерами платформы могут стать ИТ-компании, использующие в своей работе технологии краудсорсинга, а также digital-агентства и частные специалисты, имеющие большой опыт работы с данными и хорошую экспертизу «Толоке». Они также смогут настраивать проекты для внешних клиентов. Узнать условия партнерской программы и оставить заявку на сертификацию можно на сайте проекта.

«Яндекс.толока» – это открытая краудсорсинговая платформа, на которой больше 4 млн человек выполняют задания по сбору и разметке данных для разных заказчиков. Каждый месяц исполнители делают несколько миллионов заданий по разметке данных, которые потом используются как эталонные данные для машинного обучения, а также помогают в задачах модерации и генерации контента.

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