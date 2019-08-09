Топ-10 доменов для индустрии строительства

Второе воскресенье августа — День строителя. Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет рейтинг специализированных доменов накануне профессионального праздника.

Сегодня существует целый ряд новых доменных зон, которые прямо или косвенно относятся к строительной индустрии. Для обзора отобраны десять наиболее близких по тематике доменов.

Топ-10 доменов строительной тематики

Доменные зоны .REALESTATE, .ESTATE, .REALTY («недвижимость») имеют широкую трактовку и подойдут многим компаниям из отраслей строительства и недвижимости. Этим можно объяснить популярность данных доменов.

Доменное имя .HOUSE («дом») занимает второе место в рейтинге с результатом 19855 адресов. Его вариация на немецком языке — .HAUS — находится на пятом месте. Эти зоны также универсальны, отличаются лаконичностью и идеальны для строителей жилой недвижимости.

В середине рейтинга расположились домены .CONSTRUCTION («строительство», «конструкция»), .BUILDERS («строители») и .BUILD («строить», «строительство»), которые напрямую относятся к индустрии и позволят подчеркнуть девелоперам и другим представителям отрасли специфику компании уже в адресе сайта. Например, SKAZKA.BUILD.

Замыкают топ специализированные доменные зоны .APARTMENTS («апартаменты») и .VILLAS («виллы»). Они идеальны для строительных компаний, которые сосредоточены на узких сегментах или занимаются эксклюзивными проектами и хотели бы отразить эту специфику в доменном имени.

Чтобы зарегистрировать домен в любой из перечисленных зон, достаточно выбрать его на сайте REG.RU и оплатить первый год регистрации. Подробности по адресу: https://www.reg.ru/domain/new.

«Если сравнивать с давно привычными доменными зонами .RU, .COM, .NET, то в тематических "строительных" зонах не так много адресов. Тем больше выбор у представителей бизнеса, который сегодня невозможно представить без онлайн-составляющей. Это отличный маркетинговый инструмент не только для Интернета, но и для офлайн-продвижения в различных рекламных материалах. Пока на вооружение его взяли немногие, есть возможность выделяться и быть ярче конкурентов», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3000000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.