BIA-Technologies представила логистическую платформу Traffic

Российский бизнес-интегратор BIA-Technologies представил цифровую платформу Traffic.

Traffic – цифровая логистическая платформа, предоставляющая ИТ-продукты и сервисы для профессионалов транспортной логистики. Платформа объединяет грузоперевозчиков, экспедиторов и грузоотправителей, предоставляя каждому необходимые инструменты для работы. Ежедневно платформа предлагает грузоперевозчикам более 1 тыс. ликвидных заявок, с возможностью страхования рисков и получением финансовой поддержки в виде факторинга.

Ключевым ИТ-решением, реализованным на платформе, является скоринговая модель. В частности, речь идет об автоматизированной обработке данных регистрирующихся участников. Именно этот фактор позволяет компаниям быть уверенными в своих контрагентах и качестве заключаемых сделок.

Вторым ключевым моментом выступает гибкая и настраиваемая система внутреннего отбора контрагента со стороны грузоперевозчика. Сервис позволяет быстро оформлять сделки для увеличения объемов грузоперевозок за счет привлечения дополнительного транспорта, не теряя при этом в качестве оказываемых услуг.

Платформа была запущена в тестовую эксплуатацию в мае 2019 г. Сейчас на платформе представлено более 30 тыс. заявок на грузоперевозки от тех участников, которые присутствуют на платформе, включая одного из крупнейших транспортно-логистических операторов России – группу «Деловые линии». По оценкам текущих участников Traffic, работа на платформе позволяет вдвое сократить время на подбор транспорта, снижает простои между разгрузкой и погрузкой на 50% и на 30% сокращает нагрузку на персонал, обслуживающий логистические операции (логистов, диспетчеров, менеджеров).

Подключение к Traffic на данный момент бесплатно после регистрации и прохождения базовой проверки.