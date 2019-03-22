Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги

Самыми успешными регионами в России по освоению госуслуг являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Рязанская, Московская и Саратовская области, а также Республика Тыва. Наименьшее проникновение электронных госуслуг отмечено в Чукотском автономном округе, Тверской области и Республике Крым.

Электронные госуслуги в России

В 2018 г. доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами, достигла 74,8%. При этом в 2017 г. она составляла 64,3%, а в 2016 г. — 51,3%. В 2015 и 2014 гг. показатель составлял 39,6% и 35,2% соответственно. Такие данные обнародовал на своем сайте Росстат.

Самые успешные регионы

Ведомство приводит также данные об изменении доли граждан, пользующихся электронными госуслугами, для каждого региона России. Лидером по их использованию в 2018 г. стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который за год нарастил показатель с 86,1% до 95,3%.

Второе место занимает Рязанская область, где доля граждан, использующих электронные госуслуги, составляет 88,6% против 54,5% в 2017 г. На третьем месте находится лидер прошлого года — Московская область, где показатель вырос с 86,2% до 87%.

На четвертой строчке рейтинга находится Саратовская область, где доля граждан, использующих электронные госуслуги, увеличилось за год с 65,3% до 86,9%. Пятую строчку занимает Республика Тыва с показателем 86,4% против 78,8% в предыдущем году.

Дальше идут Республика Татарстан (86,1%), Республика Башкортостан (84,8%), Краснодарский край (84,4%) и Калужская область (83,3%). На десятом месте находится город Москва с показателем 82,5%. В других городах федерального значения граждане используют госуслуги менее активно: в Севастополе доля таких граждан составляет 72,6%, а в Санкт-Петербурге — 69,9%.

Доля граждан, использующих механизм получения госуслуг в электронной форме

2014 2015 2016 2017 2018 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 66,3 52,7 40,4 86,1 95,3 Рязанская область 11,3 22,7 48,1 54,5 88,6 Московская область 27,8 41,6 44 86,2 87 Саратовская область 25,9 35,6 26 65,3 86,9 Республика Тыва 26,4 30,3 30,1 78,8 86,4 Республика Татарстан (Татарстан) 63 65,2 79,7 81,4 86,1 Республика Башкортостан 27,6 52 61,2 78,1 84,8 Краснодарский край 36,2 28,4 52,4 66,6 84,4 Калужская область 34 40,7 68,7 66,6 83,3 Москва 54,9 64,3 65,3 69,7 82,5

Источник: Росстат, CNews Analytics Перейти к полной таблице

Самый быстрый рост доли граждан, использующих электронные госуслуги, был отмечен в Чукотском автономном округе — за год показатель увеличился более чем в два раза. В Республике Дагестан, Костромской области и Республике Бурятия показатель вырос примерно в 1,7 раза, а в Рязанской и Томской области — в 1,6 раза. Республика Карелия, Чеченская республика, а также Курганская, Орловская и Самарская области показали годовой рост в 1,5 раза.

Отстающие регионы

Чукотский автономный округ остается последним в рейтинге по доле пользователей электронных госуслуг, несмотря на ее быстрый рост — показатель здесь составляет 38,6%. Чуть лучше дела обстоят в Тверской области, Республике Крым, Магаданской области и Забайкальском крае, где показатель составляет 38,7%, 41,7%, 43,7% и 49% соответственно.

В тоже время в некоторых регионах наблюдается снижение показателя. Сильнее всего доля граждан, использующих электронные госуслуги, сократилась в Республике Марий Эл — с 63,9% до 52,6%, а также во Владимирской области — с 70% до 64,3%. Менее значительное снижение показателя наблюдается в Красноярском и Алтайском крае, а также в Тверской области.

Данные по порталу госуслуг

По данным Минкомсвязи, количество пользователей портала госуслуг в России выросло в 2018 г. на 21 млн и достигло 86 млн человек. При этом пользователи за год посетили портал 582 млн раз, что на 30% больше, чем в предыдущем году. В среднем каждый день в 2018 г. на портал заходили 1,6 млн пользователей.

Количество электронных заявлений, которые пользователи заполнили и отправили через портал, выросло за год на 55% и достигло 60 млн. Самой популярной электронной госуслугой в 2018 г. было получение из Пенсионного фонда информации о состоянии счета — этой возможностью россияне воспользовались 16 млн раз. Вторая по популярности услуга на портале — регистрация транспортных средств, к ней пользователей прибегли 4,8 раз за год.