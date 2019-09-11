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В «Юле» появились бесплатные звонки внутри приложения

Интернет Веб-сервисы

Mail.Ru Group объявила о том, что в сервисе бесплатных объявлений «Юла» появились голосовые звонки внутри приложения. Они позволят не раскрывать номера собеседников и сделают связь внутри «Юлы» бесплатной и безопасной.

Возможность звонить прямо внутри «Юлы» позволит сэкономить средства пользователей и повысить безопасность и комфорт при работе с приложением. Звонки реализованы на базе технологий социальной сети «Одноклассники» и с их помощью пользователи «Юлы» смогут бесплатно созваниваться из любой точки мира, не тратя на это деньги. При этом пользователям сервиса не потребуется каких-либо дополнительных действий – новый вид связи по умолчанию доступен для всех пользователей «Юлы».

Звонки внутри «Юлы» также делают сервис безопаснее: для совершения звонка оба участника беседы должны быть пользователями сервиса. За счет этого минимизируется вероятность получения звонка от сторонней организации или спамеров. В будущем планируется полностью убрать возможность совершения звонков по номеру телефона, оставив только чат и звонки внутри «Юлы».

Для осуществления звонков используется нейронная сеть, которая автоматически будет настраивать параметры сетевого протокола как на этапе дозвона, так и во время звонка. За счет этого существенно сокращается время установки соединения и улучшается качество связи даже при плохом соединении.

Егор Данилов, директор по продукту Юлы, отметил: «Наша цель – создать самый безопасный сервис объявлений. Пользователи «Юлы» уже могли вести переписку и переводить друг другу деньги за товары безопасно и прямо внутри приложения. Теперь к этому мы добавили ещё безопасные и бесплатные звонки».

Возможность совершать звонки внутри сервиса уже доступна в мобильном приложении «Юлы» на Android и в ближайшем времени появится на iOS. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией достаточно просто зайти в карточку объявления и нажать кнопку «Бесплатно через Юлу» для связи. После этого продавец получит звонок прямо на свой смартфон или планшет и сразу увидит, по какому из его объявлений ему звонят.

Сервис объявлений «Юла» был создан Mail.Ru Group в 2015 году. «Юла» позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория «Юлы» в России превышает 27 млн пользователей.

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