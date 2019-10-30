«33 Слона» (Mail.ru Group) и ФНП запустили сервис «Безопасная сделка»

«33 Слона» (Mail.ru Group) и Федеральная нотариальная палата запустили сервис «Безопасная сделка». В рамках заключенного партнерского соглашения стороны запустили новую услугу, которая позволяет удаленно и в режиме «онлайн» воспользоваться всем перечнем услуг классического нотариуса. В итоге клиенту остается только подписать договор купли-продажи.

Несмотря на все больше развивающуюся цифровизацию рынка недвижимости России, до последнего времени заключение сделок купли-продажи недвижимости с участием нотариуса было недоступно в режиме онлайн. Для этого все еще было необходимо личное присутствие всех сторон в нотариальной конторе. Конечно часть покупателей и продавцов до сих пор, стремясь сэкономить, готовы заключать сделки без участия третьих лиц, однако нотариус является единственным человеком, способным гарантировать безопасность сделки, неся ответственность за ее законность.

Сервис «Безопасной сделки» состоит из шести пунктов: полная проверка документов; оформление безопасного банковского перевода за квартиру без комиссии; проверка дееспособности всех участников сделки; гарантия регистрации права собственности; помощь в безопасном размещении депозита; гарантия законности сделки.

Услуга «Безопасная сделка» позволяет защитить всех участников сделки в случае признания ее недействительной. Также в ее рамках будет проведена тщательная проверка квартиры на предмет наличия долгов. Основной отличительной особенностью сделки является возможность переложить всю ответственность на нотариуса без необходимости личной встречи с ним на этапе оформления. Дополнительным преимуществом услуги является ее скорость. Так, например, если с использованием традиционной схемы срок регистрации сделки может варьироваться от 5 до 12 дней, то «Безопасная сделка» дает возможность зарегистрировать сделку всего за 1-3 дня.

Услуга предоставляется в рамках соглашения, заключенного между агентством недвижимости «33 Слона» и Федеральной нотариальной палатой в сентябре 2019 года. Благодаря ему клиентам агентства стал доступен весь перечень услуг одной из крупнейших нотариальных палат России. Целью партнерства стало обеспечение риэлторов и нотариусов «эффективным каналом взаимодействия», а также продвижение концепции «одного окна», позволяющей заключить нотариальную сделку в кратчайшие сроки и без дополнительных препятствий, подчеркнул генеральный директор агентства Владислав Санников.

Именно создание благоприятных условий для более широкого использования цифровых технологий на рынке недвижимости России было, по словам президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, одной из главных целей подписания данного партнерского соглашения. В свою очередь, запуск услуги «Безопасная сделка» является первым шагом в направлении дальнейшей цифровизации рынка недвижимости Российской Федерации.