Panasonic присоединился к программе Microsoft Cloud

Panasonic присоединился к глобальной программе Microsoft Cloud Solution Provider. Этот шаг значительно упростит процессы конфигурирования, подготовки к работе и ИТ-администрирования мобильных устройств Toughbook на ОС Windows.

Теперь при заказе новых ноутбуков и планшетов Panasonic Toughbook на операционной системе Windows 10 Pro корпоративные клиенты смогут выбрать возможность использования облачной службы Windows Autopilot. В этом случае специалисты Европейского центра настройки и конфигурации Panasonic в Кардифе предварительно зарегистрируют устройства (аппаратную часть) в облачном сервисе Microsoft, чтобы впоследствии в него можно было загрузить все параметры конфигурации. После этого ноутбуки/планшеты будут доставлены пользователям, которым для начала работы нужно будет лишь достать их из коробки, включить устройство и ввести свои учетные данные. Бизнес-настройки, согласно политики компании, для учетной записи сотрудника поступят из облака на новое полученное устройство автоматически.

«Этот новый вариант подготовки к работе обеспечивает огромные преимущества для корпоративных клиентов, имеющих сотни устройств, или чьи пользователи находятся территориально в разных местах, – сказал Джон Такер, генеральный менеджер по решениям и проектированию европейского подразделения Panasonic Mobile Solutions. Использование Windows Autopilot устраняет необходимость ИТ-командам настраивать каждое устройство отдельно и автоматизирует процесс развертывания и управления, снижая расходы и трудозатраты».

«До сих пор ИТ-специалисты тратили много времени на развертывание и кастомизацию корпоративных устройств, – отметил Брэд Андерсон, корпоративный вице-президент Microsoft 365 в корпорации Microsoft. Windows Autopilot представляет совершенно новый подход. Конечному пользователю нужно выполнить всего несколько простых операций, чтобы подготовить свое устройство к работе. Для ИТ-специалистов важно, что Autopilot управляет формированием образов и регистрацией - конечному пользователю просто нужно подключиться к сети и ввести свои учетные данные, все остальное автоматизировано».

Windows Autopilot упрощает все этапы жизненного цикла устройств на ОС Windows - как с точки зрения ИТ-специалистов, так и конечных пользователей – от подготовки к работе нового ноутбука/планшета и его обслуживания до вывода из эксплуатации. Использование облачных сервисов помогает сократить время и трудозатраты, а также объем необходимой ИТ-инфраструктуры. Это одна из услуг по развертыванию и управлению защищенными мобильными устройствами, доступных клиентам Panasonic.