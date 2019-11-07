«Яндекс.Маркет» представил инструменты для выгодных покупок в «чёрную пятницу»

«Яндекс.Маркет» рассказал об инструментах для «чёрной пятницы», которые помогут сделать выгодные покупки во время распродажи.

Первый из них — честные скидки. Специальный алгоритм «Яндекс.Маркета» позволяет уверенно сказать, какая скидка честная, а какая — нет. Сервис отслеживает цены на протяжении периода времени и показывает скидку, только если цена действительно упала. Так, например, если магазин заранее поднимает цену, а в день распродажи резко снижает её, то такая скидка будет нечестной, и она отображаться не будет.

Второй инструмент — «Избранное». После того как пользователь добавит товар в «Избранное», ему будут приходить уведомления на почту о снижении цены или акциях, например, о подарке за покупку. Подписаться на уведомления можно также и в карточке товара.

Третий инструмент — динамика цены. График в карточке товара показывает, как менялась цена в предыдущие месяцы и позволяет понять, стоит ли покупать сейчас.

Четвертый — лента самых выгодных предложений, где собраны популярные товары с лучшими скидками.

Все эти инструменты особенно пригодятся в «чёрную пятницу». Кроме того, во время распродажи в Журнале «Яндекс.Маркета» появится специальный раздел с лайфхаками для выгодных покупок. На отдельной странице будут опубликованы статьи о том, как сэкономить на распродаже, какие товары лучше покупать и как не дать себя обмануть.

Те, кто пользуется мобильным приложением сервиса, смогут легко перейти на вкладку со скидками. Также им будут приходить пуш-уведомления о снижении цены на их избранные товары.

«Черная пятница» на Яндекс.Маркете будет честной, а сервис уже сейчас помогает разобраться в предложениях магазинов и выбрать самое выгодное из них.

«Яндекс.Маркет» — сервис для выбора товаров. Пользователь может найти на площадке более 200 миллионов предложений почти от 25 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов. Здесь можно сравнивать товары по параметрам и ценам, изучать отзывы и обзоры, а также задавать вопросы другим посетителям сайта, магазинам и производителям. Сервис поможет найти то, что нужно: от последней модели смартфона с первоклассной камерой до той самой красной помады. Около 3,7 миллионов пользователей делают свой выбор на «Яндекс.Маркете» каждый день.