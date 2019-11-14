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ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»

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В рамках развития жилищной экосистемы ВТБ достиг договоренности по приобретению контрольной доли в компании «Домиленд» – одной из ведущих систем для управления недвижимостью в России. Соответствующая сделка была подписана сторонами 14 ноября 2019 г. и будет окончательно закрыта до конца ноября.

Заключенное соглашение стало для ВТБ еще одним этапом по формированию жилищной экосистемы. Сервис «Домиленд» используется жителями многоквартирных домов, комплексов апартаментов и поселков для взаимодействия с поставщиками услуг – управляющими, ресурсоснабжающими и любыми сервисными организациями. На сегодняшний день к системе подключены более 100 управляющих организаций и зарегистрировано 200 тыс. лицевых счетов. Ежемесячный оборот платежей за ЖКУ через приложение составляет более 140 млн руб.

Основная функциональность сервиса для жителей предполагает работу с несколькими направлениями: аварийные заявки (вызов сантехника, ремонт лифта и т.п.), обращения в УК (заказ справок или пропуска на территорию), участие в общих собраниях собственников, просмотр начислений за ЖКУ и их оплата, отправка показаний приборов учета потребления ресурсов. Кроме того, в сентябре был запущен маркетплейс бытовых товаров и услуг, актуальных для каждого конкретного дома и пользователя: доставка воды, служба уборки, ремонт техники, хранение с доставкой и другие бытовые сервисы. Система помогает управляющим компаниям оптимизировать свои процессы и повышает рентабельность их бизнеса, а для жителей повышает уровень их комфорта

Под управлением ВТБ компания продолжит развивать систему управления домами для застройщиков, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, систему для управления услугами для поставщиков сервисно-бытовых услуг и сервис для резидентов домов. По всем трем блокам системы будут поддерживаться интерфейсы на мобильных и веб-технологиях. Внутри сервиса жителя будет развиваться сообщество с возможностью проведения опросов, доской объявлений в том числе по аренде, группами соседей, советом МКД и другими возможностями.

«В рамках формирования полностью цифрового клиентского опыта мы намерены создать единую платформу, которая повысит уровень комфорта жителей и изменит имидж сферы управления жильем. В перспективе мы создадим полноценное виртуальное сообщество жителей, в котором они смогут лично решать все возникающие в доме вопросы. Мы намерены интегрировать новый продукт с жилищной экосистемой банка и в перспективе нескольких лет занять благодаря ему не менее 25% на рынке всех вопросов, связанных с проживанием», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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