Xerox открыла фирменный интернет-магазин в России

Xerox запустила в России объединённую онлайн-площадку для продажи малой офисной техники и расходных материалов. Покупателям, обратившимся в интернет-магазин, доступны экспертная поддержка и высокое качество обслуживания.

Фирменный российский интернет-магазин Xerox открылся 12 ноября. В нём представлены все печатные устройства формата A4 из ассортимента компании, а также отдельные модели формата A3, сканеры и расходные материалы. Это крупнейший в Европе фирменный интернет-магазин компании и самая большая в России онлайн-площадка по продаже расходных материалов Xerox. Клиентам интернет-магазина Xerox доступна поддержка специалистов по продуктам Xerox через колл-центр, чат или электронную почту.

Перейти в фирменный интернет-магазин компании можно из каталогов оборудования и расходных материалов Xerox. Доступна версия, адаптированная для мобильных устройств.

Главным каналом продаж и основой бизнеса Xerox остаётся партнёрская сеть. У авторизованных партнёров можно приобрести наиболее широкий ассортимент продуктов и услуг Xerox, получив грамотную консультацию и высокое качество сервисного обслуживания. Выбрать ближайшего партнёра, который предлагает необходимую категорию продукции, можно на сайте Xerox в разделе «Найти партнёра».

«Два года назад мы запустили проект Xerox Coffee Break, чтобы рассказать без лишних формальностей об умной печати. А сейчас мы решили создать единую площадку для приятных покупок и консультаций за чашкой кофе. Она хорошо подойдёт тем, кому удобнее заказывать нашу продукцию в режиме онлайн, не тратя время на поиск, — сказала Валерия Коробова, директор департамента маркетинга компании Xerox Евразия. — Понятная навигация, помощь экспертов и оперативная доставка — теперь покупать решения Xerox стало ещё проще».

В день открытия интернет-магазина Xerox запустила акцию для первых ста покупателей. Каждый пользователь, оформивший и оплативший покупку до 27 ноября, получит в подарок пачку бумаги Xerox Premier.