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В «Битрикс24» появилась интеграция с «Авито»

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«Битрикс24» добавил «Авито» в свой «Контакт-центр». Нововведение позволит компаниям обрабатывать поток заказов, общаться с покупателями в чатах и принимать звонки.

Теперь сообщения и звонки пользователей, которые пишут продавцам на «Авито», попадают сразу в «Битрикс24». Представители компании смогут ответить клиентам прямо из корпоративного мессенджера.

Вся история коммуникации будет отображаться и храниться в CRM.

Новая функция доступна для всех компаний-пользователей, которые общаются с клиентами с помощью «Открытых линий» в «Битрикс24», с начала октября 2019 г.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «Объем мирового рынка классифайдов превышает $100 млрд. Для некоторых видов бизнеса этот инструмент работает в разы лучше, чем контекстная реклама. Сегодня предприниматели просто не могут игнорировать этот тренд. Наша интеграция поможет системно обрабатывать поток заказов с самой популярной российской площадкой для размещения объявлений».

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