«Яндекс.Деньги» выпустили игру в формате чат-квеста

«Яндекс.Деньги» запустили в приложении игровую платформу «Манилэндия». Это первая в России игра в формате чат-квеста, встроенная в финансовое приложение. В ней игроки путешествуют по волшебному миру, выполняют разные задания и зарабатывают кристаллы — внтуриигровую валюту. Каждый день среди пользователей проводится розыгрыш бонусных баллов «Яндекс.Денег», которыми можно расплачиваться за реальные покупки. В дальнейшем участников «Манилэндии» ждет суперигра с призовым фондом — 100 млн баллов.

«На финансовом рынке уже были эксперименты с геймификацией, но до сих пор в России никто не объединял финансовый сервис и игровую платформу в одном приложении. Запуск “Манилэндии” — очередной шаг в развитии Яндекс.Денег как экосистемы, состоящей не только из финансовых, но и лайфстайл-сервисов. Она начиналась как приложение для оплаты услуг и денежных переводов, а сейчас позволяет принимать и тратить деньги, выбирать скидки и пользоваться кэшбэком, инвестировать и анализировать расходы, покупать билеты в кино — а теперь и играть. Мы планируем развивать приложение в обоих направлениях: финансы и досуг», — сказала Ольга Циос, директор по маркетингу «Яндекс.Денег».

По замыслу создателей игры, «Манилэндия» — это сказочная страна, в которую попадает главный герой Мирон. Раньше он работал продавцом-консультантом, а теперь отправляется на поиски приключений и выручает других персонажей из разных трудностей с помощью существующих технологий «Яндекс.Денег». В этом ему помогает умный гаджет СИНТИ (Сверхбезопасный интергалактический нанотелепортатор исследователей). Пользователь управляет игрой через специальные кнопки чата, путешествует по Манилэндии и участвует в разговорах Мирона с СИНТИ и другими героями. За пройденные испытания он получает от 10 до 100 кристаллов, которые можно тратить на внутриигровые покупки.

У игроков, которые участвуют в ежедневном розыгрыше, есть шанс выигрывать от 50 до 2000 баллов «Яндекс.Денег» в день. Ими можно заплатить везде, где принимают «Яндекс.Деньги», например, рассчитаться за покупку в магазине, оплатить домашний интернет или погасить штраф ГИБДД. 1 балл равен 1 рублю.

Вступить в игру может любой пользователь «Яндекс.Денег» — как из России, так и из других стран. Для этого нужно открыть приложение сервиса, зайти в «Каталог» и выбрать «Манилэндию» в разделе «Игры Денег».

Игра уже доступна в приложении «Яндекс.Денег» для Android, а в ближайшее время появится и в его версии для iOS. «Манилэндия» будет работать до конца 2020 года.