В России заработал сервис поминутной оплаты посещения фитнес-центров

В России начал работу сервис Gymmy. Это мобильное фитнес-приложение, ключевой особенностью которого является то, что его пользователи приобретают не точное количество тренировок или абонемент в конкретный фитнес-центр, а платят за количество минут, которые провели в одном из клубов-партнеров. Место для тренировки можно выбрать по карте, которая подгружается в приложении и показывает, какой фитнес находится ближе всего по геолокации.

Благодаря гибкости сервиса физические нагрузки становятся органичной частью расписания – особенно это важно для тех, чей день расписан не по часам, а по минутам. Заниматься или не заниматься спортом – зависит исключительно от пользователя, право которого – распоряжаться своим временем с пользой для себя.

Артур Цыкунов, один из основателей Gymmy, сказал: «Ощущение, когда время утекает сквозь пальцы, знакомо многим жителям больших городов. Работа в офисе, долгие часы в пути на работу часто убивают всякое желание пойти на тренировку. Мы в команде Gymmy и сами сталкивались с такой проблемой, поэтому искренне желаем, чтобы наши пользователи были хозяевами своего времени. И, что немаловажно, - хозяевами в отличной физической форме».

Попробовать новый сервис и оказаться среди первых пользователей Gymmy можно, скачав приложение в Apple Appstore или Google Play Market.

Пока Gymmy могут воспользоваться только москвичи-владельцы устройств с iOS и Android, однако в I квартале 2020 г. Gymmy планирует масштабироваться в регионы.