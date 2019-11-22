«Яндекс.Такси» запустила «Эко-тариф»

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Такси» впервые в России запустила «Эко-тариф». С его помощью пользователи смогут вызывать автомобили такси, использующие в качестве топлива природный газ (метан). Казань станет первым городом, в котором пользователи сервиса смогут заказать поездку на такси с использованием высокоэкологичного топлива.

На первом этапе к «Эко-тарифу» планируется подключить 650 автомобилей, работающих на метане. По техническим характеристикам они соответствует тарифу «Комфорт», стоимость поездки по сравнению с классом «Комфорт» не изменится. Пользователи смогут осознанно заказать поездку на машине, не наносящей вред окружающей среде. А водители – сэкономить до 60% расходов на топливо.

«Нам удалось впервые в России сформировать такую услугу на рынке такси - вызов автомобиля на высокоэкологичном топливе. Это стало возможным, с одной стороны, благодаря технологиям и алгоритмам «Яндекс.Такси», а с другой - благодаря участию в проекте “Газпром газомоторное топливо”. Мы планируем помогать партнерам расширять использование метана, этому будет способствовать в том числе увеличение “Газпромом” числа газовых заправочных станций, о чем Виктор Зубков докладывал президенту в июле этого года», - отметил директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов.

Казань была выбрана в качестве первого города для запуска «Эко-тарифа» в связи с высокой популярностью газомоторного топлива в регионе. В городе действуют 4 заправочные станции «Газпром» для автомобилей на метане − это делает для водителей заправку более удобной. На одной заправке метаном стоимостью 500 рублей автомобиль такси может проехать дистанцию почти в 2,5 раза больше, чем при заправке бензином на ту же сумму. Такая экономия поможет водителям повысить свой заработок. Кроме того, метан по классификации МЧС относится к самому высокому классу безопасности из всех видов автомобильного топлива.

В дальнейшем количество транспорта на метане планируется увеличивать. Этому способствует реализация соглашения о сотрудничестве, подписанного между «Газпром газомоторное топливо» и «Яндекс.Такси» в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019.