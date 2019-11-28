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«Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру»

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Маркетплейс «Беру» и «Сберлогистика» подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса.

Теперь «Сберлогистика» будет забирать заказы из логистических центров «Беру», сортировать их на собственных складах и доставлять их покупателям с курьером или до пунктов самовывоза.

Доставкой со «Сберкурьером» смогут пользоваться клиенты «Беру» из 16 городов-миллионников. Услуга Сберпосылка будет доступна в сети пунктов выдачи заказов, которая состоит из шести тысяч точек (включая отделения Сбербанка) в 500 городах России. В следующем году сеть дополнят 2,5 тысячи офисов банка и пять тысяч постаматов.

Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет», отметил: «Беру стремительно развивается, и нам нужно всё больше логистических мощностей. Мы заинтересованы в расширении пула курьерских служб, чтобы доставка для наших клиентов становилась только лучше и быстрее».

Сергей Малышев, генеральный директор компании «Сберлогистика», сказал: «Мы развиваем федеральную сеть складов и пунктов выдачи заказов, чтобы быть ближе к нашим клиентам и предоставлять нашим партнёрам стабильные и конкурентные сроки доставки, а также услуги по хранению одинаково высокого качества по всей России. Поэтому уже сегодня складские комплексы компании работают в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а до конца года будут открыты склады во Владивостоке и Ростове-на-Дону».



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