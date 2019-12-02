«Эвотор» поможет обувной рознице промаркировать остатки

«Эвотор» запустил сервис по маркировке товарных остатков для магазинов обуви. С его помощью ритейлеры смогут создавать заказы на коды маркировки прямо на смарт-терминале и печатать их на чековой ленте или принтере.

С 1 марта 2020 г. в России запрещен оборот немаркированной обуви. К этой дате всю нераспроданную обувь магазины должны промаркировать сами. ИТ-компания «Эвотор» запустила для них специальный сервис «Маркировка остатков». Приложение разработала компания «Линерис». Скачать его можно в магазине приложений «Эвотор.маркет».

Приложение позволяет быстро создавать заказы на коды маркировки прямо со смарт-терминала «Эвотор» или через веб-интерфейс. Заказы со смарт-терминала создаются по упрощенной форме и требуют ввести минимум информации о товаре. Для удобства предпринимателей разработчики предусмотрели пакетное заполнение данных — одинаковые карточки товаров не придется создавать вручную. В веб-интерфейсе можно создать этикетки с подробным описанием товара, включая цвет, материал верха, подкладки и подошвы.

После отправки данных оператору системы маркировки «Честный знак» в приложении можно отслеживать статус своего заказа. Приложение позволяет распечатать коды маркировки на офисном принтере, принтере этикеток или прямо на чековой ленте, не покупая принтер. Ввести коды в оборот можно со смарт-терминала или из веб-интерфейса, все сразу или поштучно.

«Мы стремимся максимально облегчить малому и среднему бизнесу переход на новые правила торговли. Приложение маркировки остатков помогает предпринимателям экономить время и деньги на покупку оборудования. Создавать заказы кодов маркировки остатков и печатать их с помощью приложения можно там, где удобно предпринимателям: со смарт-терминала или с компьютера», ― сказал Вячеслав Предыбайло, директор по развитию бизнес-направления «маркировка» «Эвотора».