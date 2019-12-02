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Голосовой помощник «Яндекса» научился составлять список покупок

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

«Алиса», голосовой помощник «Яндекса», научилась составлять список покупок. Нужные товары она найдет и предложит заказать на маркетплейсе «Беру».

Чтобы начать, достаточно просто попросить «Алису» добавить товар в список. Например: «Алиса, добавь сухой корм для кота в список покупок». Потом можно попросить удалить какой-то товар, показать весь список или полностью его очистить.

Кроме того, «Яндекс.станция», мобильный «Яндекс.браузер» и приложение «Яндекс» будут синхронизироваться между собой: пользователь может дома через колонку попросить «Алису» добавить в список хлеб, по дороге на работу через приложение — детское пюре, а позднее в браузере — стиральный порошок. «Алиса» соберет и покажет полный список.

Если нужные пользователю товары есть на «Беру», «Алиса» даст ссылку на предложения маркетплейса. Пользователь сможет положить их в корзину, добавить новые позиции и оформить заказ в приложении или на сайте «Беру».

«Мы видим большие перспективы в покупательских сценариях голосовых помощников. "Алиса" уже умеет заказывать товар на "Беру" и называть среднюю цену товара по данным "Яндекс.маркета". Мы разрабатываем и новые навыки. Так, наше исследование с GfK Rus показало, что в 85% случаях онлайн-покупки запланированы. Поэтому мы предлагаем пользователю запланировать их вместе с "Алисой", а "Беру" поможет заказать товары из списка в одном месте», — сказал Алексей Шевенков, технический директор «Яндекс.маркета».

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