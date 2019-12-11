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Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров

Интернет Хостинг и домены

REG.RU впервые на российском рынке систематизировал сбор данных о надёжности хостинг-провайдеров и на аналитическом сервисе StatOnline.ru запускает новую метрику — Uptime. Нововведение позволит каждому пользователю интернета ежемесячно отслеживать и выбирать самых надёжных хостинг-провайдеров.

Uptime (аптайм) — время непрерывной работы услуги, общепринятая оценка надёжности сервиса хостинга, на которую во многом ориентируются пользователи, выбирая провайдера. Хорошим показателем uptime считается не менее 99,98%.

В новой метрике на StatOnline.ru REG.RU впервые на рынке систематизировал сбор данных о надёжности провайдеров. Ранее подобную информацию можно было найти только на отраслевых ресурсах и сервисах с отзывами в виде разовых обзоров и тестов. В REG.RU уверены, что данные будут интересны не только клиентам, но и непосредственно провайдерам: сравнивая позиции по uptime, они смогут анализировать работу своих сервисов и при необходимости улучшать её, повышая стабильность и качество услуги.

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По итогам ноября лидером рейтинга стал REG.RU с показателем аптайм в 99,999897%

Ежемесячно система формирует список из 30 самых крупных хостинг-провайдеров по количеству обслуживаемых доменных имён в зонах .RU, .РФ и .SU.

Для каждого из провайдеров формируется список IP-адресов, которые принадлежат серверам виртуального хостинга. IP-адрес считается принадлежащим серверу виртуального хостинга, если на нём размещено от 70 до 3000 доменов (диапазон, в который вписываются серверы виртуального хостинга всех хостинг-провайдеров).

Далее для каждого сервера виртуального хостинга формируется случайным образом список из трёх сайтов, размещаемых на нём, и они проверяются одновременно один раз в минуту. Сервер считается недоступным, если по всем трём сайтам мониторинг получил http-код, отличный от 200. Из накопленной статистики формируется отчёт.

По итогам ноября лидером рейтинга стал REG.RU с показателем аптайм в 99,999897%. Также в топ-5 вошли провайдеры Majordomo — 99,999862%, Internet-pro (Netangels.ru) — 99,999850%, BeGet — 99,999818% и Citytelecom 99,999750%.

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