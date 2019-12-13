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«Барс груп» внедрила решение для дополнительного образования в Ненецком автономном округе

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«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации (НЦИ), внедрила в Ненецком автономном округе подсистему «Навигатор дополнительного образования», которая стала частью модифицированной ГИС «Электронное образование».

Одно из основных преимуществ подсистемы – удобный доступ к актуальной информации о дополнительных образовательных программах и мероприятиях дополнительного образования, которые проводятся в округе. При этом пользователи «Навигатора» могут записываться на них, не выходя из дома.

Также в подсистеме доступны следующие функции: просмотр карточек организаций и образовательных программ, подбор и поиск секций и кружков, рейтинг программ и мероприятий дополнительного образования, учет сертификатов, которые выдаются семьям на компенсацию стоимости платных программ дополнительного образования, участвующих в системе персонифицированного финансирования.

Воспользоваться функциями «Навигатора дополнительного образования» дети и родители смогут на специализированном веб-портале. Доступ к записи на программы и мероприятия открывается при авторизации по логину и паролю. При подаче заявки на обучение автоматически заполняются данные из личного кабинета, необходимо только выбрать подходящую программу или мероприятие.

«В ближайшее время к "Навигатору" планируется подключить все организации дополнительного образования округа. Подсистема позволит создать равные условия для обеспечения современным и востребованным дополнительным образованием детей с учетом интересов ребенка и его родителей», – отметил заместитель генерального директора компании «Барс груп» Александр Полухин.



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