Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька»

Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька». Теперь каждый анонимный пользователь «Qiwi кошелька» может пройти идентификацию через «Госуслуги».

Сейчас на «Госуслугах» зарегистрировано почти 100 млн человек, поэтому опция покрывает большую часть населения России. Достаточно дать доступ «Qiwi кошельку» к «Госуслугам» и данные паспорта, ИНН и СНИЛС подгрузятся автоматически.

Каждый, кто пройдет идентификацию через «Госуслуги», получит «Основной» статус кошелька и сможет совершать покупки на зарубежных сайтах, например, Wargaming, Steam и Aliexpress; платить и переводить до 200 тыс. руб. в месяц; снимать наличные и держать в кошельке до 60 тыс. руб.

«Это позволит значительно упростить процесс работы с кошельком для наших клиентов. Можно пройти идентификацию и получить расширенные возможности кошелька, не выходя из дома и не заполняя паспортные данные», — сказал Алексей Дитятьев, директор по продукту Qiwi.

Также Qiwi расширяет количество партнеров, где можно пройти очную идентификацию и получить «Профессиональный» статус кошелька. Сейчас услуга доступна в офисах Qiwi, в пунктах системы Contact, в объединенной компании «Связной | Евросеть», а также в салонах компании «Мегафон».