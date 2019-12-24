Клиенты «Тинькофф» получили возможность оплачивать товары и услуги через «Плати QR»

Сбербанк сообщил о старте сотрудничества с «Тинькофф» в рамках собственной QR-платформы. Теперь клиенты-пользователи мобильного приложения «Тинькофф» смогут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса Сбербанка «Плати QR».

Оплата по QR-коду позволяет безналично оплачивать товары и услуги там, где работает сервис «Плати QR» Сбербанка. В первую очередь, это компании, где нет традиционного эквайринга — небольшие магазины и салоны красоты, цветочные лавки, ярмарки, рынки и т.д.

Для совершения оплаты клиенту «Тинькофф» нужен только смартфон и мобильное приложение «Тинькофф» – сервис уже доступен на платформе iOS, на Android появится в ближайшее время.

Чтобы совершить покупку в разделе «Платежи» необходимо выбрать «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.

«Плати QR» позволяет малому и микробизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без установки дополнительного оборудования и способствует увеличению продаж.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» или «Тинькофф». Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайн».

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, сказала: «Клиенты Сбербанка активно пользуются сервисом "Плати QR", так как он позволяет совершать платежи на том же уровне простоты и безопасности, к которому они привыкли. В рамках развития собственной QR-платформы мы предоставили аналогичную возможность клиентам нашего партнера, которые смогут не отказывать себе в привычном комфорте совершения безналичных платежей».

Анатолий Макешин, заместитель председателя правления, директор платежных систем «Тинькофф», сказал: «Это не первый наш партнерский проект со Сбербанком. Мы уже более года крайне успешно развиваем сервис переводов по номеру телефона между клиентами "Тинькофф" и Сбербанка, который запустили первыми на рынке. Теперь мы решили сделать аналогичный проект с QR-кодами и дать нашим клиентам возможность удобно и быстро совершать безналичные платежи через сервис "Плати QR" Сбербанка. Мы давно развиваем в нашем мобильном приложении оплату по QR-кодам – в свое время мы были одним из первых банков, который запустил QR-платежи для своих пользователей. Поэтому уверены, что сервис будет широко востребован у клиентов "Тинькофф" и способствует дальнейшему развитию сферы безналичных платежей в России».